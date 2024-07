El Mirall presenta el 44è Cicle ‘Els orgues de Catalunya’ i la festa del Carme al Port de Barcelona

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 19 de juliol sobre el 44è Cicle ‘Els orgues de Catalunya’, que es fa en diversos pobles i ciutats del 12 de juliol al 21 de setembre, i sobre la festa del Carme i la processó marinera d’aquest dissabte 20 de juliol en aigües del Port de Barcelona. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Joan Cabó, Josep Lluís Viladot i Marcel Martínez (vicepresident, secretari i president respectivament de l’Associació Catalana de l’Orgue) i Ricard Rodríguez Martos, director del Secretariat de l’Apostolat del Mar i de Stella Maris a l’arxidiòcesi de Barcelona, així com del departament d’aquest àmbit a la Conferència Episcopal Espanyola. Cabó ha destacat que el certamen organístic “va començar divendres 12 de juliol amb un orgue del 1712, dels que es veuen poc, i amb un concert de GuidoIotti, professor de l’ESMUC, que va ser preciós en aquesta peça única”.

Marcel Martínez ha explicat que “el cicle va néixer amb l’objectiu de preservar el patrimoni dels orgues de Catalunya, tenint en compte que els anys 70 i 80 es va dur a terme una important tasca de restauració d’instruments històrics, però això s’ha d’omplir de contingut”. També ha revelat que “la Generalitat va tenir la bona idea d’iniciar un cicle de concerts, i després l’associació va assumir-ne l’organització per promocionar la música d’orgue”. Per la seva banda, Josep Lluís Viladot ha comentat que “enguany especialment el cicle porta dos intèrprets importants, l’organista actual del Papa, Josep Solé, i el seu predecessor, Joan Paradell, que són, a més, tots dos catalans” i que actuaran “el 6 d’agost Josep Solé a la Seu de Manresa i JoanParadell el 14 de setembre a Santa Coloma de Farnés”, segons ha anunciat Joan Cabó.

El president de l’Associació Catalana de l’Orgue, en un altre moment, ha dit que “hi ha moltes particularitats en els concerts d’aquest instrument, perquè en general l’intèrpret queda literalment amagat i no el veiem, però més enllà de fer-ne una qüestió negativa, de fet això és positiu, perquè l’instrument assumeix el protagonisme de l’auca, per dir-ho així”. Marcel Martínez ha animat tothom a “anar a diferents concerts d’orgue, desplaçant-se i gaudint de paisatges nous, a banda de l’atractiu de la música”. Josep Lluís Viladot ha assegurat, per la seva banda, que “tots els concerts són fantàstics, amb orgues molt diferents, fins i tot sovint dignes de ser contemplats durant hores”. Ha anunciat “el concert de Montserrat Torrent, el 14 d’agost a la Pobla de Cèrvoles als seus 98 anys i com a degana dels organistes, i un altre de Jordi-Agustí Piqué, per exemple, tot i que és difícil classificar”.

Marcel Martínez ha explicat, a més, que espera “que l’orgue tingui futur, però no només per dedicació laboral, sinó perquè és un instrument que forma part de la tradició multisecular de l’Església i també de futur, perquè una celebració litúrgica no és el mateix sense orgue”. Igualment ha animat tothom a “mantenir aquesta tradició, que forma part del païsatge sonor del cristianisme”. Joan Cabó ha remarcat que “el mateix Concili Vaticà II, a la ‘SacrosanctumConcilium’ dona a l’orgue fins i tot un significat teològic, en combinar una multitud de veus com si fos tota la creació, amb uns sons potents i altres humils i discrets”. Finalment Cabó ha anunciat “un concert de Berenguer Montserrat aquest divendre 19 de juliol a les 22.00h a Torredembarra”, així com el de l’últim dia, “el 21 de setembre a la Catedral de Girona, amb la participació també de la Coral Cantiga a les 19.30h amb motiu del centenari de la mort de Gabriel Fauré”.

Gran festa popular amb la imatge de la Verge del Carme

A la segona part del col·loqui, Ricard Rodríguez Martos ha destacat que “la mar forma part de la història de tots els pobles”, i ha dit que la veu “com un nexe d’unió entre mariners que van d’uns pobles a altres i coneixen així persones d’altres cultures i races”. Sobre la processó marinera de Barcelona, programada per a dissabte 20 de juliol, el també diaca ha comentat que “té des de fa molts anys una part per terra i una altra per aigües marítimes, i ara es recupera perquè l’any 2023 no va ser possible a causa d’unes obres”. Ha anunciat que “se surt a les 17.00 hores de l’església de Sant Miquel del Port per fer un petit recorregut pel Passeig Joan de Borbó fins al Moll dels Pescadors, on embarca la processó”. Rodríguez Martos, després de destacar el fet que “molts pescadors gaudeixen carregant la imatge de la Mare de Déu”, ha apuntat que “el protagonisme del recorregut mariner, fins a la bocana sud, és per als mateixos pescadors”.

Ricard Rodríguez Martos ha anunciat, a més, que “després de la processó marinera se celebra la Missa, novament al moll, presidida aquest any pel bisbe auxiliar Javier Vilanova”. Ha definit tot l’acte com “un molt bon exemple de pietat i manifestació popular, de manera totalment lliure, amb crits de ‘visca’ a la Mare de Déu del Carme”. Finalment el director de Stella Maris ha presentat aquest centre com “un servei diari donant voltes pel port, matí i tarda, als matins amb presència a bord dels vaixells i a la tarda oferint el centre als tripulants i mariners, per donar-los tot allò que puguin necessitar”. El diaca ha qualificat la casa de “llar lluny de la llar, com diu el lema de Stella Maris, una marca molt valorada i molt saludada des de les embarcacions ja des d’abans d’arribar a terra”. Ha recordat que l’Apostolat del Mar “no fa cap diferència entre persones, ni per religió ni per cultura ni res, tot i que també s’ofereix servei religiós catòlic o derivant a altres creences”. El telèfon de Stella Maris 93 443 19 65.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el recent nomenament de Josep-Lluís Serrano Pentinat com a nou bisbe coadjutor d'Urgell i el seu primer contacte amb la diòcesi. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Queda't amb nosaltres', un tema amb què Joan Àguila i el grup Canta la Teva Fe ambienten el missatge litúrgic d'aquest diumenge XVI durant l'any: https://www.youtube.com/watch?v=OKWqItlr_I8