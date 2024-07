El Mirall ofereix un llibre sobre Santa Clara d’Assís i parla de la Institució Bíblica Evangèlica

Ignasi Miranda / Montse Roset

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 26 de juliol sobre un interessant llibre titulat ‘Clara de Asís, espejo fuera del tiempo’ (Ediciones Invisibles), publicat recentment, i sobre la Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya (IBEC), guardonada amb el Memorial Cassià Just, premi concedit en la seva 11a edició per la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat i lliurat el 18 de juliol passat. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació del físic i poeta David Jou un dels autors del treball sobre la santa d’Assís, i Noemí Cortés, presidenta de la Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya (IBEC). David Jou ha explicat que ‘Clara de asís, el espejo fuera del tiempo’ “té com a ànima les fotografies de Sor Isaura, triades per Rosa Rodríguez Blanchart i amb textos de la mateixa santa, fet que ajuda a viure en directe les seves paraules”. Jou ha elogiat, de Clara d’Assís, “el vigor i l’energia extraordinaris, fins al punt que es va barallar amb bisbes en defensa de l’esperit de l’orde” que va fundar. El poeta, que escriu sobre la pobresa i la necessitat de treure’ns allò no imprescindible, ha comentat també que “l’èmfasi de la pobresa per anar a allò essencial és una invitació a treure la fullaraca de les coses prescindibles per anar a allò estrictament necessari fins i tot de la supervivència”.

Sobre l’estructura del llibre, David Jou ha dit que “s’hi troba primer una descripció breu de qui era i quina importància tenia Clara d’Assís, a càrrec del franciscà Niklaus Kuster, expert en l’obra de Sant Francesc i la mateixa Santa Clara, i després hi ha un conjunt de 12 poemes” del mateix Jou per completar el recorregut amb “una interpretació de Rosa Rodríguez Branchart”. Jou ha afegit, en aquesta línia, que “aquest llibre, juntament amb ‘Reflejo del Cántico de las Criaturas’, és una invitació a admirar els dos sants, Francesc i Clara”. El físic i poeta ha destacat, en un altre moment, que “l’esperit del temps, molt propi de Clara d’Assís, es veu en el moment actual a Catalunya, on s’està rebent molta immigració de la qual una part significativa és gent de l’Església evangèlica, motiu pel qual cal tenir molt present precisament la Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya, que ajuda aquestes persones arribades de fora a acostar-se una mica al català”. En el mateix context, ha presentat la IBEC com “un gran exemple de saber veure l’esperit del temps i allò que cal en cada moment”. Jou ha anunciat que segueix “treballant en traduccions del ‘Llibre de la creació’, a partir de la dimensió còsmica de la vida humana i de la salvació”.

Gran aportació a Catalunya des del protestantisme

A la segona part del col·loqui, Noemí Cortés ha destacat que ella i el seu equip van rebre la notícia del premi Memorial Cassià Just “primer amb molta sorpresa i després amb molt d’agraïment pel fet que s’honori la tasca que s’ha fet aquests anys, també amb un reconeixement a allò que la IBEC sempre ha volgut: que els evangèlics puguin viure tota la seva fe en català, després d’un moment complicat com va ser el dels seus inicis, el 1966”. La presidenta de la Institució Bíblica Evangèlica ha recordat que els protestants formen “des de fa anys la segona creença o convicció a Catalunya”. Igualment ha reivindicat “la importància de la unitat dels cristians, perquè això beneficia tota la societat, ja que tots tenen molt per aportar des del desig d’ensenyar la fe com un actiu que cal posar en valor”.

En un altre moment, Noemí Cortés ha dit que la IBEC “ha canviat recentment la seva junta, donant entrada a persones més joves, i ha impulsat un projecte nou, Lloem.cat, per promocionar la música en català davant la forta presència de l’anglès i altres llengües, i oferir-la amb bona qualitat”. Igualment ha explicat que “s’està treballant en les versions lineals hebreu-català a partir dels llibres de l’Antic Testament, perquè tothom tingui accés als textos bíblics i els pugui estudiar”. La presidenta de la Institució Bíblica Evangèlica ha recordat, a més, que “els evangèlics no serien res sense música, a banda de la Bíblia, per descomptat”. Ha apuntat també que “les edicions bíbliques són diverses, tot i que fonamentades en el mateix, i cadascú s’adapta a una manera o a una altra, motiu pel qual és bo que hi hagi diverses versions”. A més, ha apuntat que “les traduccions evangèliques són més literals, separen més per versets i alhora contribueixen a un coneixement entre tots”.

Noemí Cortés ha explicat finalment que “l’acte de lliurament del Memorial Cassià Just, el 18 de juliol passat, va ser molt bonic i alhora molt proper, amb moltes persones de diferents creences, fins i tot no cristianes, cosa que omple de goig perquè permet concloure que podem estar junts”. La presidenta de la IBEC ha anunciat encara “per a l’octubre un acte relacionat amb el projecte sobre allò que passa amb els cementiris protestants”.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre l'Any Gaudí 2026, anunciat ara fa uns dies per la Generalitat per apropar a la ciutadania l'obra del gran arquitecte català, en procés de beatificació. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Cinco panes y dos peces', un tema amb què els Germans Valdivia Gallardo ambienten el diumenge XVII durant l'any, a partir d'un fragment en què l'evangelista Joan narra la multiplicació dels pans i dels peixos: https://www.youtube.com/watch?v=qrNfz4jz6BQ

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: el balanç que acaba de presentar el projecte Mirades de Vedruna sobre el curs 2023-2024 (amb 80.000 euros recaptats per a entitats socials), el campament Be Apostle per a joves de 13 a 15 anys organitzat per la Delegació de Joventut del Bisbat de Terrassa i la confirmació del 21 de setembre com la data de l'ordenació episcopal del bisbe coadjutor electe d'Urgell Josep-Lluís Serrano. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).