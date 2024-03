El Mirall explica ’40 Dies per la Vida’ i presenta la pel·lícula ‘Guadalupe, Madre de la Humanidad’

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 1 de març sobre la campanya ’40 Dies per la Vida’ a Barcelona, en marxa des del 14 de febrer davant de tres centres on es practiquen avortaments, i sobre l’estrena a Barcelona de la pel·lícula ‘Guadalupe, madre de la Humanidad’, aquest divendres 1 de març a les 20.00h a Multicines Sarrià de Barcelona (Ronda del General Mitre, 38). Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de María de Diego, responsable de Comunicació de ’40 Dies per la Vida’, Rafa Cervera, portaveu de la mateixa campanya, i Josep Maria Anglès, un dels guionistes del documental marià. Rafa Cervera ha dit que “és una campanya basada en la pregària de 12 hores diàries (de 8.00 a 20.00h) durant 40 dies, una iniciativa que ha salvat més de 24.000 vides a tot el món, ha permès tancar 148 clíniques i ha provocat que 256 treballadors hagin canviat de parer”. En aquesta línia, ha afegit que “la pregària té una gran força”.

María de Diego ha comentat que “la campanya va començar amb un encontre de ’40 Dies per la Vida’, amb el testimoni d’Isabel Bogan”, i ha revelat que enguany hi ha “la peculiaritat que els participants en grup s’han hagut de moure per decisió de la Generalitat”. La responsable de Comunicació ha apuntat que “la campanya funciona als centres dels carrers Dalmases, Anglí i Aragó” de la capital catalana. Sobre les barreres d’enguany, Cervera ha dit que els responsables de la iniciativa, “com que són oberts, parlen amb Mossos, amb el Departament d’Interior i altres instàncies, que recorden que no es pot fer cap assetjament, cosa que no es fa, però aquest any han decidit que no es pot tenir contactes visuals, tot i que això s’ha recorregut als tribunals, defensant tres drets: llibertat de reunió, d’expressió i de culte”. Ha afegit que “no hi ha col·lisió de drets”. La responsable de Comunicació ha destacat que, “amb el canvi d’Anglí al Passeig de la Bonanova, per exemple, molta més gent veu els grups de pregària, cosa que serveix per purificar la intenció”:

En un altre moment, Rafa Cervera ha explicat que “ara fa poc temps s’ha descobert que la Mare de Déu de Guadalupe està, per cert, embarassada”, referint-se també a la pel·lícula que ara s’estrena. María de Diego ha assegurat que “s’han anat aconseguint voluntaris amb el temps, però sempre van quedant torns per cobrir encara, motiu pel qual la campanya fa una crida a la col·laboració i a la pregària per la fi de l’avortament, a través de la conversió dels qui treballen en aquest negoci”. El portaveu, per la seva banda, ha recordat que “gairebé no hi ha hagut mai cap problema amb l’actitud de pregar, sinó més aviat el contrari, perquè algunes noies han arribat a preguntar per què els grups no s’hi havien acostat abans davant de les clíniques”.

Sobre l’origen de ’40 Dies per la Vida’, María de Diego ha explicat que “tot va començar a Texas, on la gent d’un poble va rebutjar la construcció d’un avortori”. Ha comentat que “el Rosari és la pregària principal a Barcelona i a Espanya, on la campanya és bàsicament catòlica, a diferència d’altres llocs, on és cristiana de diverses confessions”. Cervera ha conclòs que “la campanya intenta que els seus artífexs actuïn com a cristians enmig del món”.

El misteri de les aparicions a Juan Diego, a la gran pantalla

En la segona part del col·loqui, Josepmaria Anglès ha explicat que “el motiu de la pel·lícula és que, d’aquí a poc temps, es compliran 500 anys de l’aparició de la Mare de Déu a Juan Diego”. També ha destacat que la “pel·lícula aprofundeix en el fet guadalupà i de la devoció que ha despertat fins ara aquesta advocació mariana, com també alguns misteris, sobretot els de la ‘tilma’, la tela on va quedar gravada la imatge de Maria”. Ha anunciat igualment passis “per a dissabte 2 de març a les 18.30h als Cinemes Sant Cugat, amb dos interessants testimonis”.

Anglès ha dit que la pel·lícula “mostra que a Mèxic el 100 per cent són guadalupans”. Ha comentat que “es va fer un rodatge a la basílica de Guadalupe, i és impressionant”. El guionista ha destacat que “hi ha una recreació amb efectes especials de les aparicions, que ha quedat molt bé amb dos actors mexicans que viuen a Espanya, i una part més científica amb persones que expliquen coses que han sorprès”. Finalment ha anunciat que el film “inclou testimonis de persones ajudades i impressionades per l’ajuda de la Mare de Déu”. Ha definit la producció com “un documental històric amb ficció”. Ha recomanat finalment, per trobar més informació i reservar entrades, el web www.peliculaguadalupe.com.

Reflexió i actualitat

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre el nomenament aquest dijous de l'abat de Poblet, Octavi Vilà, com a nou bisbe de Girona. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Dame un nuevo corazón', un tema de Kike Pavón sobre la conversió i la necessitat de remoure l'interior del cor per tornar al Senyor: https://www.youtube.com/watch?v=RUUqwCWooY4.

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquests temes: la presentació del llibre 'Objetivo Medjugorje' dimecres 6 de març a les 20.45h a l'església de Santa Agnès de Barcelona amb la presència del seu autor Pablo Rioja, l'inici aquest 1 de març del Catalonia Sacra amb una trentena d'activitats sobre el patrimoni eclesial fins al 30 de novembre, l'acte acadèmic d'aquest dijous a l'Ateneu Universitari Sant Pacià en què s'ha lliurat la medalla ad honorem a Armand Puig i la publicació del llibre de Xavier Morlans 'De zero a Déu en 55 dies' sobre el retorn a la fe. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).