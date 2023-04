El Mirall entra en el Primer de Maig i repassa una innovadora trobada vocacional al Seminari de Barcelona

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 28 d’abril sobre el Primer de Maig per a l’Església i també sobre pastoral vocacional, especialment a partir d’una innovadora trobada celebrada una setmana abans al Seminari de Barcelona. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Mercè Solé, directora del Secretariat de Pastoral Obrera de Catalunya, i Luis Jaureguízar, seminarista i organitzador de la gran vetllada, anomenada SCB Talks. Mercè Solé ha destacat que “el Primer de Maig és festa i lluita, amb doble vessant, i es viu amb goig, amb l’Església que se suma a les activitats de l’àmbit civil però promovent-ne també altres pròpies”. La responsable de Pastoral Obrera, també membre de l’equip de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, ha explicat que el manifest d’enguany “té un punt d’esperança, perquè la realitat d’avui és molt aclaparadora, amb l’emergència climàtica i la sequera, la guerra d’Ucraïna i l’encariment dels aliments bàsics”. Ha afegit que el missatge subratlla que “la participació és molt important, des del treball per la justícia i altres valors, cadascú des de la pròpia visió però sempre amb reflexió i elaborant propostes, a través de les entitats sindicals o de barri on tothom hi és present”. A més, la directora del Secretariat de Pastoral Obrera de Catalunya ha recordat que “la participació crea vincles importants”.





En un altre moment, Solé ha dit que “les delegacions de Pastoral Obrera organitzen diverses activitats, enguany insistint molt en el tema dels accidents laborals, ja que aquest mateix divendres 28 d’abril és el dia internacional per combartre la sinistralitat laboral, motiu pel qual el Bisbat de Sant Feliu organitza per al mateix dia a les 19.30h, a la Plaça de la Vila de Sant Feliu, una concentració i després l’Eucaristia per les víctimes que han mort en accident de treball”. Igualment ha presentat “un cafè tertúlia per al mateix dia, organitzada per la Pastoral Obrera de Barcelona a l’església de Santa Maria Magdalena de Nou Barris”. Finalment ha destacat “un concert de Rock que organitzen els nois i noies de la Joventut Obrera Cristiana (JOC) per a aquest diumenge a les 19.00h a Bac de Roda, al barri de la Verneda, coincidint amb la Vigília del Primer de Maig”.





D’altra banda, Mercè Solé ha anunciat “la Missa tradicional que es fa a Lleida, presidida pel seu bisbe Salvador Giménez, el mateix 1 de maig a la Parròquia Verge dels Pobres, al Secà de Sant Pere”. La directora de Pastoral Obrera ha ofert, a més, “una presència de tota la Pastoral Obrera de Girona a la manifestació sindical, amb trobada a les 12.00h a la Plaça

de la Independència de la capital”. I entre altres activitats destacades per la dirigent eclesial, hi haurà “tota una jornada el 6 de maig a Terrassa amb el lema ‘El treball és per a la vida’, on torna a sortir tota la qüestió dels accidents laborals”. Finalment Solé ha presentat “l’activitat de la Joventut Obrera Cristiana (JOC), un taller de pancartes el mateix 1 de maig al carrer Rivadeneyra de Barcelona abans de la manifestació” dels sindicats, i després “un dinar de la Germanor Obrera d’Acció Catòlica (GOAC)”. En definitiva, Mercè Solé ha explicat que l’Església “té un interès que es vegi que hi és present, perquè sovint no és especialment apreciada en el món obrer, perquè hi és com a una més, amb els seus militants i treballadors”.





Interessant iniciativa vocacional





En la segona part del col·loqui, el seminarista de Barcelona Luis Jaureguízar ha explicat que “el Seminari va fer una jornada de portes obertes el 21 d’abril, per iniciativa de diversos estudiants i a banda del Dia del Seminari, una oportunitat per conèixer el centre des d’unes conferències de 10 a 15 minuts de durada, inspirades en el model Ted Talk, així com una estona d’adoració i un pica-pica al claustre magnífic de l’edifici”. El jove estudiant ha subratllat que la segona jornada SCB Talks, amb el títol “Us donaré un cor nou”, “va comptar amb Natàlia Barcáiztegui, que va presentar el panorama actual de l’afectivitat, en un món on tot són estats d’ànim, cosa que fa que manqui el compromís i provoca que les persones s’incapacitin davant la vocació en un món on és molt necessària la família”. Jaureguízar també ha comentat que “el sacerdot Yago Gallo va parlar del fonament antropològic de la vocació”, i que “el pare de família Pep Borrell va plantejar la necessitat d’aplicar tota la teoria, des del seu testimoni i donant consells a partir del compromís amb la família, des del perdó, el donar gràcies i sobretot la coherència”. Finalment ha dit que “l’última aportació, la de Patxi Bronchali, va dir que l’afectivitat està il·luminada pel cor de Crist, i va fer una crida a agafar-se a la pregària i a l’Eucaristia”.

Luis Jaureguízar ha apuntat que “l’afectivitat és un tema del qual la gent necessita escoltar reflexions i orientacions”. El seminarista ha aclarit que “els estudiants sempre tenen formació els divendres, un context en què van pensar que es podia fer una sessió oberta a tothom”. Ha afegit, en aquesta línia, que “això pot suscitar la pregunta, entre els qui visiten el Seminari, sobre què està fent cadascú per Déu, per escoltar-lo en definitiva”. En aquest punt, Mercè Solé ha recordat que “la crida de Déu es manifesta en tots els àmbits de la vida, com és el cas de moltes dones i molts militants dels moviments obrers”. Ja en el final del col·loqui, Jaureguízar s’ha mostrat “molt content després d’entrar ara fa dos anys al Seminari”. Igualment ha afirmat que la seva vocació “va sorgir després d’un temps d’educació en la fe dins d’una gran família catòlica, en un moment en què, ja amb treball en una empresa, va sortir el pensament que les

peces no encaixaven i calia preguntar a Déu què volia” d’ell. El seminarista ha conclòs que va passar uns mesos de “discerniment, acompanyat per un capellà, fins que va comprovar que, “si Déu vol això, després d’un temps treballant a Fira de Barcelona, ell ho farà”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la concessió de la Creu de Sant Jordi a Ignasi García Clavel, president de la Fundació d'Escoles Parroquials de l'Arquebisbat de Barcelona i primer director general d'Afers Religiosos de la Generalitat. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'El Senyor és el meu pastor', tema interpretat per Xavier Morlans i un grup de veus, a partir del salm 22, el d'aquest diumenge IV de Pasqua, diumenge del Bon Pastor i Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions: https://www.youtube.com/watch?v=i7RCSgF-R-E





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: la festa de la Mare de Déu de Montserrat enguany coincidint amb els 800 anys de la Confraria de Montserrat, la renovació de Xavier Morlans com a nou consultor del Dicasteri de l'Evangelització de la Santa Seu i la sessió 'Ecumenisme: caminar junts', programada per a dimecres 3 de maig al Seminari Conciliar de Barcelona, on es presentarà un llibre amb aportacions d'experts sobre el diàleg entre cristians. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).