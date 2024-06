El Mirall anuncia l’ordenació diaconal de 6 seminaristes i uns exercicis espirituals oberts a tothom

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 14 de juny sobre l'ordenació diaconal de Santi Claret, Joan Piñol, Guillem Lisicic, Javier Casals, Xavier Campmany i David Lucena, en una celebració diumenge 16 de juny a les 18.00h a la basílica de la Sagrada Família de Barcelona, presidida pel bisbe auxiliar David Abadías. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació del rector del Seminari Conciliar de Barcelona, Salvador Bacardit, i del caputxí Josep Manuel Vallejo, director d’uns exercicis espirituals que es faran del 27 de juny al 5 de juliol a l’Espai d’Interioritat Francesc Palau de les Carmelites Misisoneres, al carrer Immaculada 53, a Sarrià-Sant Gervasi. Vallejo ha recordat que “els exercicis espirituals són per a tothom” i, com a exemple, ha dit que “es fan cada mes recessos al Montnegre”. Ha afegit que creu molt “en aquestes experiències, que fan que la persona revisqui quan es fan, fins al punt que la converteix en apòstol”.





Sobre aquests exercicis del 27 de juny al 5 de juliol, el frare caputxí ha explicat que “cada dia hi ha dues xerrades breus de mitja hora, acompanyades de la litúrgia de les hores i la Missa, així com de dues hores al matí i dues a la tarda per al silenci personal”. Igualment ha comentat que “també s’intenta que es facin estones de treball manual”. Vallejo ha expressat el seu desig que “es facin aquestes jornades d’exercicis espirituals personalitzats de manera regular”. El també rector de la parròquia de Sant Joan de la Creu de Vallvidrera ha assegurat que qui participi en els exercicis “ha de venir amb ganes de trobar-se amb Jesús i deixar-se acariciar per ell, des d’un silenci que sovint costa però que ajuda a anar-se enamorant del mateix Jesús, que és el que compta”.





Sobre el moment actual dels caputxins, Josep Manuel Vallejo ha destacat que “es posa l’accent en la formació de laics, participant també en l’itinerari de dos anys que proposa l’Arquebisbat de Barcelona, alhora que s’insisteix en la catequesi d’adults i en tota mena de grups, incloent-hi l’acció pels pobres, amb la formació de laics com el punt més important, ja que es necessita aquesta formació, fins i tot de vegades elemental, perquè el nivell sovint és molt baix”. El caputxí ha anunciat, com un altre dels exemples, que “a l’estiu es fan les jornades franciscanes”.





"Un estímul per a la pastoral vocacional”





A la segona part del col·loqui, Salvador Bacardit ha destacat que l’ordenació de 6 diaques “és un goig per al Seminari, per a la diòcesi, i un estímul per a la pastoral vocacional”. També ha dit que “els candidats han fet camí junts, i és un luxe que tant de bo es produís cada any”. El rector del Seminari de

Barcelona ha comentat, d’altra banda, que “aquests estudiants són relativament joves, alguns amb només 25 i 26 anys, però han seguit camins diferents, i han donat importància al fons espiritual per configurar un servei a l’Església com Jesús, cosa que comporta una bona experiència interior aprofundida, a banda dels estudis, la convivència al Seminari i les activitats a les parròquies”. En aquesta línia, ha afegit que “el fons de la seva experiència ministerial es fonamenta en la pregària intensa i en la relació personal amb Jesucrist i amb els sagraments”.

Bacardit ha subratllat la importància de la preparació, tenint en compte que “ens falten bons pastors”, i ha anunciat que, “tot i que aquests sis seminaristes estan ara en parròquies, tres d’ells aniran a preparar-se amb estudis superiors teològics a Roma, concretament Guillem Lisicic, Javier Casals i David Lucena”. El rector del Seminari de Barcelona ha recordat que la formació “comença amb l’introductori i propedèutic i acaba amb l’etapa pastoral”. Ha revelat en aquest context que “començarà el curs vinent una unificació del curs de propedèutic únic per a totes les diòcesis amb seu a Catalunya”. A més, el prevere ha dit que “els camins vocacionals són diferents, però hi ha el cas de Joan Piñol, de conversió després d’haver crescut en una família no practicant”. Ha aclarit, això sí, que “també n’hi ha molts que han viscut la fe en la família, i això es veu en la preparació de les famílies amb il·lusió de cara a aquesta ordenació”.





El rector, a més, ha destacat que “l’ordenació arriba després d’un discerniment de la comunitat, amb consultes a laics i preveres que coneixen els candidats en els seus àmbits parroquials”. Sobre la mateixa celebració de l’ordenació, Salvador Bacardit ha assegurat que “el testimoni d’aquests 6 nois pot ser un bon incentiu per a molta gent, també per als qui s’estan plantejant entrar al seminari”. Finalment Bacardit ha recordat que “els replantejaments del Dicasteri de la Santa Seu per als seminaris s’han de fer de manera gradual”, referint-se a una possible futura unificació dels qui es preparen per al sacerdoci en un únic seminari de Catalunya.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre la celebració, aquest dissabte 15 de juny, del 20è aniversari de la creació de l'actual diòcesi de Terrassa, amb una Missa a la catedral del Sant Esperit presidida pel nunci Bernardito Auza. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Apòstols del Regne', un tema de les comunitats Hillsong que interpreta en català el grup Worship.cat. Ens ambienta la Paraula de Déu d'aquest diumenge XI durant l'any, en què el Senyor ens invita a sembrar sense por i seguir-lo:

https://www.youtube.com/watch?v=IqUdi3AJcwI





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: un comunicat de l'Arquebisbat de Barcelona en què desmenteix que s'ocultés un cas d'abusos dels anys 70 per part del rector de la parròquia de Sant Fèlix Africà, la celebració de la Setmana Antoni Gaudí del 25 al 28 de juny

organitzada pel Centre d'Estudis Avançats Antoni Gaudí i els seus col·laboradors, la visita 'Els dos tresors del barroc d'Olot' oferta per Catalonia Sacra per a dissabte 15 de juny, la presentació d'un informe aquesta setmana a Migrastudium sobre el Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) i l'aprovació dissabte 8 de juny d'un nou Pla d'Evangelització per als propers 4 anys a la diòcesi de Solsona. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).