El Mirall ofereix una escenificació nadalenca al centre de Barcelona i una nova sèrie de Fragmenta

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, d’Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 22 de desembre sobre una posada en escena del Misteri del Nadal el mateix dia a les 18.00 hores a la Rambla de Catalunya de Barcelona, davant de l’església de Sant Ramon de Penyafort, i sobre una nova sèrie de Fragmenta Editorial dedicada als 10 manaments. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Caridad Lorenzo, membre del moviment Comunió i Alliberament i cooperadora de l’ONG CESAL, beneficiària d’aquesta campanya amb la representació nadalenca, i també Maria Garganté, historiadora de l’Art i autora del llibre ‘Santificaràs les festes’, el tercer del cicle dedicat al Decàleg. Sobre la sèrie que vol replantejar els grans temes contemporanis, Maria Garganté ha explicat que l’objectiu de la sèrie “és proporcionar una mirada actual del Decàleg, a partir de temes que ens interpel·len, però ajudant a repensar qüestions com ara el monoteisme, el dilema entre creure i no creure, la utilització de les paraules i la banalització de temes fonamentals”. En aquesta línia, ha posat l’exemple del llibre ‘Santificaràs les festes’ per dir que és un treball que “permet abordar la temàtica del culte que podem retre però anant-hi més enllà”.





En un altre moment, Garganté ha destacat que “cristians i no cristians tenen sempre un afany de transcendència”, alhora que ha aclarit que tots “som animals simbòlics que necessitem dels rituals, com també aturar-nos i dur a terme aquesta praxi ritual amb contingut simbòlic al qual podem donar o no significació espiritual”. Ha posat l’exemple també “d’una festa major o del Nadal, viscut amb més o menys intensitat segons la persona, unes festes que tenen un sentit a l’interior de cadascú”. En aquesta línia, la professora d’Art ha dit que “tots tenim ganes de viure les festes perquè sempre hi ha unes necessitats espirituals que van més enllà de qualsevol confessió”. A més, ha defensat “la relació de les festes amb el cicle de la natura, com passa amb el solstici d’hivern” que coincideix amb “la celebració del Naixement de Jesús, de la mateixa manera que en el solstici d’estiu es commemora el naixement de Joan Baptista, el precursor”.





Maria Garganté ha assegurat que, “en un sentit utilitarista contemporani, al sistema ja li va bé que descansem una mica per ser després més productius”, però ha aclarit que “descansar no és necessàriament santificar les festes”. Ha reivindicat en aquest context “un sentit especial a les festes, reflexionant sobre les nostres prioritats a la vida, dins la qual podem dedicar més temps a nosaltres i als altres, sempre més enllà del

ritual”. L’autora de ‘Santificaràs les festes’ ha atribuït els trencaments de la santificació del diumenge a “un capitalisme salvatge, amb empreses que treballen les 24 hores del dia, una realitat davant la qual és difícil lluitar”. Sobre la festa setmanal, ha afegit que “el diumenge ha perdut el seu sentit ritual, com passa amb la Setmana Santa, que s’ha convertit amb un assaig de l’estiu”. Finalment, la historiadora i experta en art barroc ha dit que “el llibre no vol perdre el fil del Decàleg, però sobretot espera portar a la reflexió”.





Campanya ‘Mans a l’obra’ de l’ONG CESAL





En la segona part del col·loqui, el tema ha estat una campanya de l’ONG CESAL, nascuda a partir de l’experiència del moviment Comunió i Alliberament, que porta el nom de ‘Mans a l’obra’. Enguany s’expressa amb una escenificació nadalenca, aquest mateix divendres 22 de desembre a partir de les 18.00 hores, a la Rambla de Catalunya de Barcelona. Caridad Lorenzo, promotora de la iniciativa i membre de Comunió i Alliberament, ha explicat que “inicialment havia de ser un pessebre vivent, però serà una contemplació dels esdeveniments del Nadal, amb imatges que seran reals i que aniran acompanyades de peces reals i de relators que acompanyaran els presents”. A més, ha anunciat que “hi haurà nadales com a gest de festa i com a agraïment de la nostra tradició, tot acompanyat d’una xocolata calenta amb melindros”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Caridad Lorenzo ha comentat que “la primera part pretén ser molt visual i molt impactant, davant de molta gent que omple el carrer per fer compres de Nadal i que pot veure persones dels temps de Jesús”. Ha explicat que “CESAL és una organització no governamental nascuda el 1988 i que treballa en més de 30 països amb un miler de projectes amb els quals pretén millorar la vida de les persones més desfavorides en una ajuda que no és només humanitària sinó per convertir la persona en protagonista del seu desenvolupament, perquè entengui el valor de la seva vida”. Lorenzo ha apuntat que “CESAL col·labora a Barcelona amb l’església de Santa Anna-Hospital de Campanya, i és present en molts països”. Aquesta laica de Comunió i Alliberament ha dit que “el moviment té com a repte ajudar tothom a assolir una fe madura i suscitar un interès pel món, fet que el converteix en una missió de sortida precisament al món, des dels tres pilars de cultura, caritat i missió”.





I a nivell organitzatiu, Caridad Lorenzo ha aclarit que “Comunió i Alliberament és un camí de vida on els seus membres participen en la que s’anomena Escola de Comunitat, una reunió setmanal on es treballen uns textos, i després en l’escola caritativa, tot acompanyat per un tercer factor que és el delme, que consisteix a donar una part dels propis diners al mateix moviment”. Compartir l’alegria que suposa l’encontre amb Crist és, segons Caridad Lorenzo, un desig compartit. Finalment ha definit aquesta

escenificació de Nadal com “una experiència de sorpreses positives, com ara una bona col·laboració de l’Ajuntament i una implicació de tothom, de dins i fora de l’Església i de Comunió i Alliberament”.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre l'arribada del Nadal i el compromís amb els més necessitats, amb l'exemple del Dinar de Nadal amb els Pobres que organitza la Comunitat de Sant Egidi cada 25 de desembre també a Catalunya. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Les figures del pessebre', de Joan Llongueras, un homenatge a aquest art que compleix 800 anys: https://www.youtube.com/watch?v=cEFRVZUQhQY





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquests temes: la tradicional recepció nadalenca de l'arquebisbe i copríncep d'Andorra Joan-Enric Vives amb un missatge sobre "la convivència i la pau que són possibles des de l'esperança", la publicació recent del llibre 'Trobada amb el Crist' de Joaquim Meseguer (50 contes sobre la pregària, els sagraments i la vocació), la celebració dimarts 19 de desembre d'un webinar sobre polítiques familiars de l'ONU organitzat pel Grup d'Entitats Catalanes de la Família i la preparació dels Pastorets del Vendrell, que es representa des del 14 de gener. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).