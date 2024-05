El Mirall comparteix l’ordenació de tres diaques i presenta un aplec provida a la Salut de Sabadell

Ignasi Miranda / Montse Roset





El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 24 de maig sobre l'ordenació diaconal de Rafa Cervera, Carles Rubio i Manuel Garrido, aquest dissabte a les 19.15 hores a la catedral de Barcelona, i sobre una trobada amb processó, Rosari i Missa programada per a dissabte 1 de juny al santuari de la Mare de Déu de la Salut, de Sabadell, en defensa de la vida i organitzada per la Casa Guadalupe. Ha estat en una taula de testimonis amb la participació del periodista Rafa Cervera, un dels tres que reben el diaconat, i Piero Viganego, president de la Casa Guadaulpe, que té seu a Sabadell i a Terrassa. Rafa Cervera ha explicat que ja exerceix “des del gener el ministeri de les celebracions d’exèquies als tanatoris i ara arriba el diaconat”. Ha reconegut que viu les hores prèvies a l’ordenació “amb nervis i amb la incògnita del que es farà l’endemà, perquè és un canvi molt important, però amb la certesa que es rep la gràcia de Déu, perquè no podem fer res sense ell”.





Cervera ha comentat també que el diaconat comporta “posar-se cada dia de l’any al servei de moltes necessitats, per servir la gent en allò que es pugui, sense posar el mòbil en mode avió”. El periodista, a més, ha destacat que “es pot donar un servei molt ampli des del diaconat”, i ha revelat que va rebre “la darrera espurna un dia en una Missa on el sacerdot, ja gran, anunciava que després d’un parèntesi de vacances, desapareixia aquella celebració” per manca de preveres. Ha afegit en aquesta línia que es va sentir “interpel·lat a iniciar aquest camí, després d’una conversa amb el bisbe Toni Vadell”. Rafa Cervera ha assegurat igualment que “el diaca pot cobrir moltes mancances i presidir celebracions de matrimonis, baptismes i exèquies perquè el sacerdot es pugui dedicar més a celebrar la Missa, confessar i fer allò que li és propi”. També ha apuntat que el diaca “connecta amb el Déu que és amor, una tasca que cal fer”. Ha citat el nom de la fundació que gestiona el director de cinema Juan Manuel Cotelo, “Infinto más uno, perquè l’inifinit és Deú i l’u som cadascú de nosaltres”.





Sobre la cerimònia d’ordenació diaconal, Rafa Cervera ha dit que, “per l’experiència d’ordenacions de preveres, bisbes i diaques, l’impacte és molt gran, per exemple durant la lletania dels sants, on contemplem aquells homes i dones que han estat exemple”. De les seves parròquies de Sant Eugeni i el Pilar, a l’Eixample barceloní, ha subratllat que “s’hi estan fent moltes coses, com ara l’inici de recessos d’Emaús i altres iniciatives”.





Acollida a mares per posar els fills al centre





A la segona part del col·loqui, Piero Viganego ha afirmat que “la Casa Guadalupe és un espai en dues cases, una oberta el 2012 a Sabadell i l’altra el 2019 a Terrassa, que volen ser un lloc per rebre aquelles mares amb dificultats per portar endavant l’embaràs i en una situació que no saben com gestionar i davant la qual necessiten ajuda, perquè creuen que no tenen prou recursos”. Ha afegit, a més, que es tracta de “donar a aquestes mares un missatge d’esperança perquè se sentin a casa en un lloc on són estimades, sense entrar en el seu passat ni en la seva situació personal, com tampoc en la seva nacionalitat”. Viganego ha subratllat que “reben una abraçada i veuen que hi ha un camí, una possibilitat de portar endavant l’embaràs, i que allò que era un problema, quan neix la criatura, es transforma en el centre o l’amor de les seves vides, un gran canvi”.





Piero Viganego ha explicat que “el perfil que predomina és el de dones soles que mostren com el gran problema de l’avortament ve donat per la manca d’un home que pugui acompanyar la mare i implicar-s'hi”. El president de la Casa Guadalupe ha dit, a més, que “el contingut s’ha creat a partir d’una preocupació: què podem fer davant de l’intent de reconèixer l’avortament com un dret, per exemple a França i a la Unió Europea?”. Ha afegit que “aquest acte de pregària per la fi de l’avortament, que no és un bé, és hereu d’un romiatge que l’associació ja estava organitzant aquests anys passats”. Viganego ha recordat que “el mitjà més fort per fer front a la situació actual és precisament la pregària, amb una imatge de la Mare de Déu portant un nen petit a les mans mentre el mostra, icona que va aparèixer providencialment a la Casa Guadalupe”. Després de reiterar que l’acte “és obert”, ha anunciat que “s’hi pot acostar tothom qui vulgui”. Per contactar amb la Casa Guadalupe, Piero Viganego ha ofert el web www.casaguadalupe.es per demanar informació i conèixer l’entitat.





Reflexió i actualitat





Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre un nou llibre del periodista i religiós dels Sagrats Cors Fernando Cordero, titulat 'El tren azul' i presentat dijous 23 de maig a Barcelona, amb un contingut reflexiu en relació amb la pastoral a les escoles cristianes. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'Glòria a Déu', tema del grup Kairoi que ens ambienta la celebració, aquest diumenge, de la solemnitat de la Santíssima Trinitat: https://www.youtube.com/watch?v=9Brm9rwG6HI.





Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: una denúncia del Bisbat d'Urgell per suplantació de la identitat de l'arquebisbe Joan-Enric Vives amb un vídeo a les xarxes, la presentació

del llibre 'Corpus: 700 anys de festa a Catalunya' aquest divendres a la Fundació Maurí de la Garriga, la creació d'un nou espai web de l'Arquebisbat de Tarragona sobre el Jubileu 2025 i la signatura d'un conveni de col·laboració entre el Centre d’Estudis i Documentació Gilbert Keith Chesterton i la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona per a la preservació i promoció del Fons Chesterton. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).