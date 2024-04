La cita anual ineludible d'Abba The New Experience a Luz de Gas

Aquest pròxim 19 d'abril aterra a la sala Luz de Gas ABBA the New Experience. Entrevistem a una de les cantants d'aquest gran tribut a ABBA,Anna Karina.



- Què trobarem en aquest tribut?

Com bé has dit aquest divendres 19 d'abril ens trobarem a la sala Luz de Gas amb totes les entrades exhaurides. No és la primera vegada que actuem a aquesta sala, de fet ja ho hem fet en diferents ocasions, és com estar a casa. També hem passat per Madrid o Castelló, i durant aquest mes anirem a Andorra, estem en plena gira, però tocar a casa sempre és benvingut i ens agrada moltíssim.



- Estem parlant d'un grup que va canviar el so de la música durant els anys 70. Les seves cançons s'han convertit en himnes. És arriscat fer un homenatge com aquest?



Sí que ho és, però nosaltres fa molts anys que estem en això i honestament aquest projecte l'hem fet molt propi. Com bé dius les seves cançons són himnes, de fet, estem com dues hores cantant i ballant hits i això és impressionant. Aquest mes d'abril estem de celebració perquè el seu tema Waterloo ha fet cinquanta anys. L'aposta en escena és molt agradable a l'escenari amb projeccions, llums, el so... Respectem molt les tonalitats i les modificacions què fem adaptades a la nostra banda, intentem ser el més fidel a ells però a la vegada també a nosaltres.



- Hi haurà alguna menció especial aquest divendres?



No hi ha res pensat per aquest divendres 19 d'abril, però sí que és veritat que sempre fem alguna una menció especial a cada show.









* Fes click aquí per escoltar l'entrevista sencera