Migdia COPE a Catalunya i Andorra (18/04/2024) - 14:20

Nou obstacle a la llei antiokupes que havia aprovat el Senat. La mesa del Congrés, amb majoria del PSOE i dels seus socis, ha bloquejat la tramitació amb un clar rerefons electoral. La proposició de la cambra alta contempla, entre d'altres aspectes, desallotjaments en 24 hores dels habitatges okupats i impedir l'empadronament dels okupants.

Fa pocs dies l'hospital Trias i Pujol de Badalona, el centre de referència a Catalunya per malalties neurodegeneratives com el parkinson, ha aconseguit reduir amb ultrasons les tremolors en un 90% dels 200 pacients que han rebut aquest tractament els dos últims anys.

Uns joves busquen finançament per crear un videojoc orientat a trobar gats en diferents espais emblemàtics de la ciutat. I és que, encara que no hi ha dades oficials, a la ciutat de Barcelona hi ha centenars de gats abandonats i que malviuen per diversos punts de la capital catalana.