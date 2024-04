Migdia COPE a Catalunya i Andorra (12/04/2024) - 14:20

La salut mental s'ha convertit en la gran assignatura pendent de totes les administracions. La pandèmia va posar en perill la salut de la gent físicament, però també va deixar una petjada silenciosa que ha començat a emergir posteriorment.

Com detectar les altes capacitats en un nen o una nena? La pregunta sorgeix arran d'una enquesta de la Fundació d'Ajuda a Nens i Adolescents amb Altes Capacitats que situa en uns 40.000 els infants que podrien tenir altes capacitats i no haver sigut detectats com a tal.

El cap de llista del PP a les autonòmiques del 12-M, Alejandro Fernández, insisteix que amb la deriva radical que ha agafat Junts amb el pròfug Puigdemont no es pot fer res. Durant un esmorzar del Fòrum Europa, el polític popular ha assegurat que a Catalunya no hi ha la confiança suficient per reformar el sistema de finançament i ha enviat un missatge a les "patums" econòmiques catalanes.