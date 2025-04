El Mirall parla de l’Hospital de Campanya de Santa Anna i presenta un llibre sobre abusos a menor

Ignasi Miranda / Montse Roset

El programa ‘El Mirall’ de COPE Catalunya (783 AM, Ona Mitja) ha parlat aquest divendres 4 d’abril sobre la situació de l’Hospital de Campanya de Santa Anna de Barcelona i sobre el llibre ‘La pederastia en la Iglesia y la sociedad: el gran chivo expiatorio’ (Sekotia, 2025). Ha estat en una taula de testimonis amb la participació de Peio Sánchez, rector de la parròquia referent en acollida a gent del carrer, i Josep Miró i Ardèvol, president del Corrent Social Cristià i autor d’un treball que és de fet un gran estudi sobre els abusos a menors, un greu problema en què l’Església representa menys de l’1 per cent. Peio Sánchez ha explicat que “el 2017 va obrir l’Hospital de Campanya des d’una crida directa del Papa Francesc, i avui és un lloc d’acollida amb un menjador social de dilluns a dissabte i altres serveis, com ara els de metge, acompanyament psicològic, atenció social, orientació laboral i ajuda espiritual, uns llocs on han passat 5.000 persones que mostren el creixement del sensellarisme, sobretot per la realitat de la immigració”.

El rector de Santa Anna-Hospital de Campanya ha destacat que hi ha un moviment veïnal que s’ha queixat del centre i la parròquia, però ha aclarit que “els qui han protestat són poques persones” i que l’església “ha rebut també molta solidaritat de la gent de la zona, tant de comercials com de veïns”. Peio Sánchez ha lamentat que “hi ha una ofensiva contra els serveis socials a partir de la idea que els pobres molesten i que són delinqüents, cosa que és inacceptable per als cristians en tractar-se d’una equació discriminatòria”. Igualment ha comentat que “el 85 per cent de les persones ateses i acompanyades tenen menys de 35 anys” i que “normalment són migrants sense documentació, porten menys d’un any al carrer, no tenen documentació ni malalties greus i només volen integrar-se a la societat”.

Peio Sánchez, en un altre moment, ha assegurat que “el centre de Barcelona concentra molt les persones que passen el dia al carrer” i que “preocupa que majoritàriament són joves i, a més, presenten en molts casos currículums amb formació”. Ha lamentat igualment que “la sensibilitat forta que tenim ara per la seguretat és un fet, però de vegades abandona els drets humans i la preocupació per la dignitat que té cada persona”. Sobre la conflictivitat al voltant de l’Hospital de Campanya, el rector de la parròquia de Santa Anna ha recordat que “ara no estem davant d’una crisi forta de seguretat” i que “Barcelona tenia, per exemple abans de la pandèmia, moltes més dificultats en aquest tema”. El prevere ha assegurat que “pot haver-hi posicionaments ideològics que creen un prejudici que afecta la convivència”. A més, ha apuntat que “l’evangeli insisteix que cada persona és un germà destinar a formar part de la mateixa fraternitat”.

Peio Sánchez ha explicat, en aquesta línia, que la protesta “sospitosament està coordinada i té segurament al darrere un posicionament polític que fomenta una pantalla que pensàvem que ja estava superada”. El rector de Santa Anna ha dit que “es va fer dimecres una taula rodona que va servir per veure com ens podem situar davant d’aquesta realitat, des de la preferència en l’atenció als pobres”. Ha definit la trobada com “una taula tranquil·la des de la convicció que l’Hospital de Campanya no es tancarà mentre hi hagi una persona pobra”. En aquesta línia, el sacerdot ha afegit que “cal donar suport a altres espais que són més vulnerables perquè són més petits i menys coneguts”. Peio Sánchez ha conclòs que “la societat anirà molt malament si permetem un comportament com el dels qui demanen tancar els llocs o canviar horaris, cosa que provoca que hi hagi persones que deixen de tenir un lloc de refugi”.

L’arbitrarietat dels poders públics amb l’Església

A la segona part del col·loqui, dedicada al llibre ‘La pederastia en la Iglesia y en la sociedad’, Josep Miró i Ardèvol ha recordat que posar el focus dels abusos només en l’Església “és una malaltia social, per la dimensió que té, com es veu en el fet que el 2023 va haver-hi més de 9.000 casos a Espanya” i que “s’han doblat els últims set anys”. Ha denunciat “la inoperància dels poders públics davant l’escàndol en fixar la mirada només en les persones vinculades a l’Església catòlica, quan els casos vinculats als seus membres oscil·len entre el 0,2 i el 0,7 per cent”. Ha titllat la situació “d’injustícia brutal, perquè s’obliden més del 99 per cent dels casos”.

El president del Corrent Social Cristià ha explicat que ha begut “de diverses fonts, des del Ministeri de l’Interior fins al diari ‘El País’, passant per altres institucions i l’informe del Defensor del Poble”. Miró i Ardèvol ha lamentat que “a Espanya hi ha un focus clau, que és el diari ‘El País’, que va desencadenar ara fa tres anys una campanya on es mostra la feblesa i l’arbitrarietat de moltes dades”. Ha aclarit que, “fins i tot encara que aquestes dades fossin certes, ens mouríem en xifres al voltant d’un 1 per cent”. Miró ha recordat que el rotatiu del grup Prisa “té una fòbia especial a l’Església, com es va veure ara fa un temps en una enquesta que extrapolava les víctimes i les quantificava en més de 430.000 vinculades a l’àmbit eclesial”.

L'autor del llibre ‘La pederastia en la Iglesia y la sociedad’ ha dit que “hi ha un tipus de problemes en la nostra societat (la prostitució n’és un altra) en què hi ha tantíssima gent implicada que no es troba solució en la classe política ni, per contaminació, en els mitjans de comunicació”. Sobre l’autocrítica i la feina de l’Església, Josep Miró ha comentat que “és l’única institució internacional que fa anys que pren mesures i, el que és més important, amb resultats en forma de reducció de casos, especialment en l’última dècada, quan el fenomen és creixent entre la resta de la societat en el seu conjunt”. En aquest sentit, ha invitat els representants eclesials a “explicar millor aquesta realitat i comunicar-la millor, cosa que malauradament no s’està fent”.

Aquesta edició del programa ‘El Mirall’ ha començat amb una reflexió sobre dos noms propis de l'actualitat: el religiós català Carles Gil, nomenat aquesta setmana nou Pare General de l'Escola Pia, i el jesuïta i gran innovador de l'educació a Catalunya Ignasi Salat, que ha mort també aquests dies. Després de la taula de testimonis i ja en els instants finals, hem compartit la cançó 'La primera pedra', un tema amb el qual el grup Canta la Teva Fe ambienta la celebració d'aquest diumenge V de Quaresma, amb el relat de la dona adúltera i la misericòrdia que mostra Jesús: https://www.youtube.com/watch?v=_F_6PMex0h0

Igualment hem compartit uns apunts d'actualitat sobre aquestes notícies: el recent reconeixement a l'arquebisbe i copríncep d'Andorra Joan-Enric Vives com a Gran Oficial de la Legió d'Honor de la República Francesa, la representació de la innovadora i feminitzada Passió del Clot (l'única de Barcelona) dissabte 5 d'abril a les 19.30h i una visita guiada d'Urgelia Sacra al Monestir de Sant Pere del Brugal (Pallars Sobirà) dissabte 5 d'abril a les 10.30h. Tot això i una mica més ha completat el programa en una nova edició del Mirall, com sempre els divendres a les 13.33 hores a COPE Catalunya i Andorra (783 AM, Ona Mitja).

