Migdia COPE a Catalunya i Andorra (27/06/2024) - 14:20

Ja han començat els primers contactes entre els partits catalans en aquesta fase de dos mesos per a investir a un candidat com a president de la Generaitat o, en cas contrari, dissoldre el Parlament i convocar de nou eleccions autonòmiques el 13 d'octubre. El catedràtric de dret constitucional de laUniversitat de Barcelona, Xavier Arbós, posa a debat el sistema que s'utilitza en comunitats com Asturies o el Pais Basc i que escurçen molt els terminis.

Les consequències del nou revès judicial per l'Ajuntament de Barcelona ara per la transformació de la Via Laietana no només poden ser politiques. El professor de dret administratiu de la Universitat Abat Oliba CEU,Gabriel Capilla, creu que els establiments que s'han vist perjudicats per unes obres que no s'han ajustat a la legislació vigent podrien demanar, si ho creuen convenient, danys i perjudicis al consistori.

Els alcaldes del Baix Segre reclamen més seguretat, millor assistència mèdica i recursos socials davant l'allau de temporers. Els alcaldes de la zona tambe sol.liciten la creació d'una junta de seguretat especifica per gestionar la campanya.