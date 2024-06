Migdia COPE a Catalunya i Andorra (26/06/2024) - 14:20

El Parlament ha viscut una sessió inédita en la seva història. La celebració de l'equivalent a un ple d'investidura d'inici de legislatura però sense candidat. I per què? Doncs perquè ni el socialista Salvador Illa ni el lider de Junts i encara pròfug Carles Puigdemont tenen els vots necessaris i han reclamat més temps per d'aconseguir-los. Davant d'aquest panorama inèdit, el president del Parlament Josep Rull ha posat en marxa el cronòmetre de dos mesos per anar a una noves eleccions si abans no es investit ningú. El termini acaba el 26 d'agost i les possibles eleccions al Parlament serien el 13 d'octubre.

Els mossos d'esquadra estan convençuts que l'autor del tiroteig la nit de la revetlla de Sant Joan a Girona que va fer dues persones mortes ja està fora de Catalunya i el situen, possiblement, a Granada on hi té familiars. Mentrestant la policia va localitzar ahir a la localitat baix empordanesa de Mont-Ras el cotxe cremat amb el que va fugir de la ciutat de Girona i avui el conseller d'Interior Joan Ignasi Elena ha confirmat que s'ha trobat al barri de la Font de la Pólvora el subfusell d'assalt amb què va disparar contra les seves víctimes.

Agents de la Policia Nacional i dels Mossos d'Esquadra han enxampat aquesta matinada a Carlos Navarro, conegut com “el Yoyas” i que estava amagat en una masia de la comarca de l'Anoia. El Yoyas estava en cerca i captura desde fa dos anys per violència en l'ambit de la parella i ja ha ingressat a la presó.