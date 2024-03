Migdia COPE a Catalunya i Andorra (26/03/2024) - 14:20

Els embassaments de les conques internes ha recuperat el 16?% del nivell de l'aigua i les previsions apunten a més episodis de pluja en el que queda de setmana. Tot i aquestes previsions, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, refreda qualsevol temptació de relaxar les restriccions per sequera. Afirma que cal tenir en compte que a l'estiu es preveuen menys pluges i que s'ha de valorar tot el context abans de prendre decisions.

Amb l'objectiu d'evitar una tragèdia com la que es va viure a Badalona, l'Ajuntament d'Esplugues ha decidit desallotjar a correcuita l'edifici El Barco pel seu estat de ruïna i on actualment hi viuen 38 famílies de lloguer.

A Barcelona, ja ha quedat aprovada l'ampliació del MACBA en mig de les protestes de veïns i els skaters. Els veïns veuen l'ampliació com una privatització de l'espai públic i els skaters perquè perden un ampli espai per fer les seves activitats.