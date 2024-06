Migdia COPE a Catalunya i Andorra (25/06/2024) - 14:20

El fenomen de la inseguretat ciutadana s'està confirmant com un greu problema per l'alcalde de Girona Lluc Salellas. I és que la capital gironina és un dels pocs llocs, per sort, on els antisistema tenen poder real. Salellas ha afirmat avui que el fet que hi hagi armes als carrers de Girona és responsabilitat del ministre Grande-Marlaska.

Dijous el conseller d'Interior en funcions Joan Ignasi Elena presidirà la reunió de la Junta Local de Seguretat de Girona després dels episodis de violència que s'han registrat a la capital gironina. Mentrestant la portaveu del Govern Patrícia Plaja assegura que tots aquests episodis de violència estan relacionats amb el cultiu i tràfic de marihuana i haixix.

Les habituals obres d'estiu deixen sense servei a partir d'avui dos trams de les línies 5 i 2 del metro. A la L-5,la blava ha quedat inhabilitat el tram comprés entre Cornellà i Collblanc fins a l'1 de setembre. A la L-2, la lila, s'han tancat fins als 25 d'agost les estacions entre Paral·lel i Sagrada Família.