Migdia COPE a Catalunya i Andorra (24/05/2024) - 14:20

Barcelona es prepara per a l'estiu amb un nou dispositiu de seguretat i neteja que vindrà marcat per l'inici de la Copa Amèrica de Vela. L'alcalde Jaume Collboni ha avançat que hi haurà un important reforç pel que fa als equips de neteja i pel que fa a la seguretat es reforçarà la Guàrdia Urbana amb 200 agents més cada dia.

La desfilada al Parc Güell ha estat marcada pels aldarulls protagonitzats per radicals d'extrema esquerra en contra de l'esdevenimen. Una desfilada que es va tancar amb 7 agents dels mossos ferits i un detingut. Tot i les provocacions dels concentrats la desfilada es va celebrar amb èxit de participació.

Algèria, Marroc, Israel i ara l'Argentina són els països que per diferents motius Espanya manté relacions tenses o molt tenses. Avui ens preguntem quines repercussions econòmiques té aquesta política d'enfrontament diplomàtic de Pedro Sánchez per les empreses que tenen interessos en aquells països.