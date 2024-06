Migdia COPE a Catalunya i Andorra (18/06/2024) - 14:20

Les pluges de les últimes setmanes han fet créixer les reserves dels pantans del sistema Ter-Llobregat que estan al 38,5?%. Aquestes bones dades ha fet que el Govern hagi aixecat una part de les restriccions per sequera i també ha relaxat les que afecten a l'àmbit del pantà Darnius-Boadella que estan al 23?%. Des d'ara el sistema Ter-Llobregat passa de la fase d'excepcionalitat a la d'alerta i el de Darnius-Boadella recula un grau dins de la fase d'emergència i passa del 2 a l'1.

El president del Parlament Josep Rull ha començat la ronda de contactes per a la investidura. Avui passen pel seu despatx els Comuns, Partit Popular, Vox, CUP i Aliança Catalana i demà rebrà al PSC, Junts i Esquerra. Demà a la tarda Rull decidirà si hi ha algun candidat a ser investit i si no activarà el que s'anomena un acte equivalent que posa en marxa el cronòmetre que dona de marge fins al 25 d'agost.

Segona sessió del judici de la salvatge violació d'Igualada. L'acusat, Brian Raimundo Céspedes s'enfronta a la petició de 45 anys de presó, per homicidi en grau de temptativa i agressió sexual. Avui, estan declarant els agents dels Mossos, que va auxiliar a la víctima i els investigadors del cas, batejat per la policia com "Operació Nit".