Migdia COPE a Catalunya i Andorra (12/06/2024) - 14:20

Els quatre fiscals del procés han entregat al Fiscal General de l'Estat Álvaro Garcia Ortiz l'informe que recull el seu rebuig a amnistiar la malversació que s'atribueix, entre d'altres, al pròfug Carles Puigdemont en entendre que va tenir ànim de lucre i que va afectar els interessos de la Unió Europea. Vox ha anunciat un recurs davant el Tribunal Constitucional a través de la Junta de Castilla y Leon.

El sindicat de Mossos USPAC ha fet arribar una carta molt contundent al conseller d'Interior Joan Ignasi Elena per fer-li saber que estan en contra de la llei d'amnistia perquè consideren que legitima als agressors dels agents.

A tota Espanya es calcula que tres milions de persones sofreixen alguna malaltia rara, un diagnòstic que habitualment triga anys a arribar i que només té tractament en un 6?% dels casos. Els investigadors asseguren que falta recerca per escurçar els terminis de diagnòstic per poder donar una millor resposta a aquests pacients. I és en aquest punt quan l'hospital Sant Joan de Déu i la Fundació Amancio Ortega han signat avui un conveni per crear el centre de medicina Uniques que serà pioner en recerca de malalties minoritàries i que entrarà en funcionament en 2026.