Migdia COPE a Catalunya i Andorra (06/6/2024) - 14:20

L'Institut Català de la Salut ha anunciat que hi haurà una reducció de personal i serveis als centres d'atenció primària. L'hospital de la Vall d'Hebron, el més important de Catalunya tancarà uns 300 llits per falta de pressupost.

Aquesta matinada el restaurant Disfrutar ha estat escollit com el millor del món. La feina de Casañas, Xatruch i Castro ha obtingut la merescuda recompensa. Es tracta d'un restaurant amb tres menús degustació i un maridatge. Un dels més sol·licitats és el menú Disfrutar Clàssic amb les creacions dels últims deu anys al preu de 290 euros.

Als veïns de l'edifici Venus al barri de la Mina no els hi acaba de fer el pes la proposta per acollir-se al pla d'expropiacions aprovat pel Consorci de la Mina el passat 18 d'abril. Els afectats no estan satisfets amb la valoració econòmica dels pisos, uns noranta mil euros.