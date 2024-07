La Linterna a COPE Catalunya i Andorra (15/07/2024) -19:00

La OMS calcula que hi ha més de 7.000 malalties minoritàries. A Espanya hi ha uns 3 milions de persones que pateixen una d'aquestes malalties. Dues d'aquestes persones són els germans Anton i Andreu, de Cambrils, que tenen una mutació genètica. Només hi ha 6 casos d'aquesta malaltia a Espanya. Parlem amb la seva mare, la Queralt Guix.

Parlem d'una indústria tan important com la tecnològica, amb una gran projecció de futur però que s'enfronta a un problema: no hi ha professionals per cobrir tots els llocs de feina que genera el sector. Li preguntem el motiu al Joan Ramon Barrera, president del Cercle Tecnològic.

L'Albert Peña, coordinador de les Nits d'Estiu que organitza Caixafòrum i CosmoCaixa ens fa cinc-cèntims de tota la oferta que poden trobar per als mesos de juliol i agost.