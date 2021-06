Adiós a 47 años de patinaje, el Skating cierra

Fiestas de cumpleaños, excursiones con el colegio, concursos de patinaje o, simplemente, días familiares, la pista de hielo del Skating ha sido el escenario de todos estos momentos. Niños, jóvenes y adultos de distintas generaciones han podido deslizarse por ella durante unos largos 47 años.



No obstante, la pista localizada en el corazón de Barcelona, no ha podido resistir a los estragos de la pandemia y entró en concurso de acreedores este febrero. Por ahora, está previsto que un gran supermercado reemplace la emblemática pista de patinaje.



Ante la noticia, los vecinos del barrio no pueden evitar sentir tristeza y cierta melancolía. Es el caso de Antonia, que explica que la decisión le sabe mal: “Yo había pasado ratos muy agradables y mi hija también, es un espacio único en Barcelona”, comenta.



Ella no es la única que comparte este sentimiento, Arturo, de 81 años, había ido a patinar con sus hijos y posteriormente con sus nietos, y considera injusta la situación, puesto que “ya existen muchos supermercados”. Con el cierre del Skating, solo quedarán tres pistas de hielo fijas en toda Cataluña, la del FC.Barcelona, la de Puigcerdà y la de Palai de Geu de Vielha.



Aparte de procurar diversión, el Skating también daba vida al barrio. Emma Rodríguez, asegura que “venían colegios de toda Barcelona, sobre todo, durante las vacaciones de Navidad”, por este motivo, siempre se veían colas de gente joven en la entrada de la calle Roger de Flor. Asimismo, en los últimos años, la afluencia de patinadores había mermado. Carmen Hernández, que vive en el bloque de edificios colindante a la pista, aclara que “desde hace unos años ya no asistía tanta gente”.

Nostalgia o aceptación ?





Pese al sentimiento mayoritario de desconsuelo que ha generado el cierre del Skating, hay quienes entienden el devenir de la situación. Es el caso de Enrique, quien regenta un bar en una de los chaflanes más próximos al equipamiento. Según él, “todo tiene su fin”, y considera que se trata de economía: “si no es rentable, tienen que cerrar, es un negocio particular”, apunta.



Es obvio que no todo el mundo harecibidio la noticia con tal entereza. Ante el inminente cierre, algunos usuarios han respondido por Twitter con la almohadilla #SalvemSkating. También se ha iniciado una campaña de recogida de firmas a través de páginas web. El objetivo es conseguir el mayor número posible para pedir a las instituciones que se impida el cierre.

Com pot ser que tanqui l'skating??!!!! Millor lloc per anar a patinar ???? porto un any esperant per portar al peque i ensenyar-li... #salvemskating — Javis Böckel (@javiibo) June 8, 2021





Lejos queda aquel 15 de diciembre de 1974, cuando Skating abrió sus puertas. Ahora las cierra atesorando recuerdos, alguna que otra caída y muchas sonrisas sobre hielo.