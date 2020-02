Momentos con Luis Rodríguez / Robert: “Fui conductor de ambulancia mientras consumía cocaína”

“Tengo 32 años. Hace diez años me casé con la cocaína. Me separé por culpa de la cocaína y ahora vivo solo. Tengo un hijo de ocho años.

“Soy camionero. Fui conductor de ambulancia mientras consumía cocaína. Tuve que dejar el trabajo por culpa de mi adicción.

“En mi juventud consumía pastillas cuando iba de noche a las discotecas. Nunca había probado la cocaína, pero conocía a gente que consumía. Yo iba a buscarles la droga, hasta que yo mismo empecé a vender. Me inicié haciendo de mensajero y acabé convirtiéndome en traficante. Es lo peor que me ha pasado en la vida.

“Al principio la tenía en casa. La gente me decía que podía tenerla ahí y no meterme. Yo no consumía, era deportista y practicaba el culturismo. Un día decidí probarlo y me enganchó. Quedé aprisionado.

“Durante cinco años seguidos estuve metiéndome cuatro o cinco gramos diarios. Mi mujer no podía aguantar la situación y tuvimos que separarnos.

“Para salir de aquello intenté dejar de vender y de consumir, porque si no dejaba de vender no podía dejar de consumir. Me puse a trabajar, pero todo lo que ganaba me lo gastaba en la droga. He llegado a conducir una ambulancia puesto de cocaína.

“Mi equilibrio mental estaba por lo suelos. No dormía, tenía taquicardias y paranoias. Estaba hasta diez horas en la mirilla de la puerta porque pensaba que afuera estaba la policía. Cuando empecé a vender me seguía la secreta y tenía que cambiar de piso. He pasado hasta seis días seguidos sin dormir ni comer.

“Estando en un hotel miraba una lámpara, y en esa lámpara veía como en una televisión a la policía esperándome abajo. Aquella lámpara era como una pantalla donde veía imágenes, veía a la policía, veía a la recepcionista... Cambié de una habitación a otra y durante cinco días me metí veinticinco o treinta gramos.

“Nunca he pedido ayuda. La primera vez que acudí a un otorrino la nariz me dolía mucho, hasta el punto de que no podía consumir. El doctor observó que tenía un agujero en la nariz y me advirtió que como siguiera consumiendo cocaína ésta me iba a comer el tabique nasal. Yo le respondí que no me contara historias y que me curara, que cuando estuviera curado me seguiría metiendo. Él me dijo que me curaría, pero que no volviera más a su consulta.

“Fui a otra consulta y allí me encontré con el médico del SEM (Servicio de Emergencias Médicas), que me reconoció. En ese momento se me cayó el mundo encima.”

Luis le pone el ejemplo de dos oyentes que llamaron al programa con el mismo problema y le ofrece la posibilidad de ingresar en un centro de desintoxicación. Robert acepta y decide marcharse al centro.

