Los maltratadores: Vampiros emocionales

¿Por qué? 74 mujeres muertas el año pasado.

¿Por qué las mujeres permitimos estos abusos? ¿Por qué no nos hacemos respetar? ¿Es que nos han enseñado a ser buenas? ¿Y si somos listas somos zorras? No, tenemos que ser listas. Nos han metido en el inconsciente que somos zorras si somos listas. No. El machismo está ahí, el abuso, la tortura, la humillación... Es una persona enferma. Enferma, pero grave. Y aparte mezclado con machismo y mezclado con yo qué sé qué cosas. ¿Pero qué es esto? Somos mujeres válidas y hemos permitido abusos. Increíble. Yo he salido de esto. Estoy saliendo. He tenido que huir con dos niños.

¿Has tenido que huir?

Sí, porque si no me hubiera matado.

¿De tu pareja?

He huido de mi pareja porque me humillaba, me maltrataba... Y aun dependiente, porque sabiendo que estaba dependiendo de él emocionalmente quise poner a salvo a mis niños, y ponerme a salvo yo. Y sé que se pasa muy mal, se pasa como una especie de mono. Mono físico, de un dolor de estómago...

¿Mono de un maltratador?

De un maltratador se pasa mono.

¿Necesidad? ¿Estás diciendo necesidad de seguir siendo maltratada?

Son personas muy manipuladoras, son personas que saben manipular a la gente, son generalmente inteligentes para disfrazar las cosas y hacerte sentir culpable. Ellos brillan y tú te sientes mal. Entonces dicen: “Bueno, tienes mal carácter, estás siempre deprimida...” Son grandes mentirosos y manipuladores. Viven del cuento y son grandes vividores, o sea, viven a costa de las tontas que les abrimos las casas, el corazón, todo. Absorben todo, incluso la energía. Creo que en psicología hay un término que es vampiros emocionales. Pues son vampiros emocionales.

Hay un libro que se titula así, Los vampiros emocionales. Además es formidable.

Son grandes mentirosos, atraen, son muy atractivos... y hay intelectuales, muy elevados, con gran nivel cultural. No estamos hablando de cualquier cosa.

Es es el perfil del maltratador, personas además excelentes con sus compañeros de trabajo, brillantes en su carrera, pero en cambio en casa...

Con un gran currículum. Y se piensan que porque tienen carreras y diplomas son unos dioses, con un gran ego. Ellos nunca tienen problemas. Ellos no pueden soportar ir a un psicólogo porque verse a sí mismos duele.

