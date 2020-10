Josep Ramón Bosch, impulsor de la Lliga Democràtica

En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra el empresario e impulsor del partido Lliga Democràtica, Josep Ramón Bosch, cree que ha llegado el momento de superar el Procés, que “tal y como lo conocemos está muerto” y que ahora toca hablar de gestión porque “Catalunya vive una decadencia enorme”. Bosch se muestra convencido de que “Catalunya no conseguirá la independencia, pero aún tiene la capacidad para desestabilizar España durante mucho tiempo”.

En este sentido, Bosch alerta de que en las próximas elecciones autonómicas “el independentismo puede superar fácilmente el 50 por ciento de los votos”, pero considera que eso no ha de suponer que Catalunya pueda ser

independiente. “Si alguien piensa que llegando al 50, al 60 o al 70 por ciento de los votos Catalunya será independiente, es un soñador”, ha sentenciado. El impulsor de la Lliga Democràtica afirma: “la independencia es imposible, sobretodo porque estamos en Europa, donde hay unas leyes que no se pueden saltar fácilmente”. Bosch advierte también de que “mientras haya un porcentaje elevado de independentistas, en Catalunya no existirá seguridad jurídica”.

Es por todo esto que Josep Ramón Bosch propone “una vuelta al catalanismo de siempre, que ha sido un proyecto profundamente español, al que le salió un hijo tuerto en el año 2012 con el separatismo, que va en contra del propio catalanismo”. Esta es una de les reflexiones que Josep Ramón Bosch plasma en su libro Cataluña, la ruta falsa, que el miércoles presentará en la Casa del Llibre en compañía del primer secretario del PSC Miquel Iceta, el exconseller Santi Vila y la presidenta de la Lliga Democràtica, Astrid Barrio.

En el libro, Bosch pide “un relato” del Gobierno central hacia Catalunya que por ahora no existe y que sirva “para contrarrestar el España nos roba y la desafección de una parte de catalanes hacia España”. Una desafección que divide en tres partes: la primera es económica la clase media y alta es independentista y las clases más bajas y populares no, la segunda abarca la Catalunya interior y Girona que son independentistas mientras que Barcelona su área metropolitana y Tarragona no lo son y una tercera, la más grave es la división étnico-lingüística, mientras el 90 por ciento de la mitad de catalanoparlantes son independentistas la mitad de los catalanes que tienen como lengua materna el castellano no lo son en un 90 por ciento. Por lo tanto es la lengua la que nos divide y mientras Madrid no tenga un relato emotivo hacia los catalanoparlantes la división existirá.” .El dirigente de la Lliga propone en su libro “inversiones en infraestructuras, una ley de lenguas que reconozca al catalán como lengua de España o que Barcelona sea bicapital de España con la sede de alguna institución como el Senado”, entre otras 20 propuestas.

Josep Ramón Bosch explica que “la Lliga es un proyecto a largo plazo porque el problema de Catalunya no se resolverá a corto plazo” y confirma que “se presentará o tendrá influencia a las elecciones del 14 de febrero”, porque

es necesaria la presencia de una formación nacionalista que diga abiertamente que el Procés se ha acabado y hay que pasar página. Y es que, según Bosch, “hay muchos independentistas, como Marta Pascal, que no quieren la independencia porque se acabaría el Procés, con el que han vivido y viven muy bien”.

El impulsor de la Lliga Democràtica, formación que se define como partido liberal de centro derecha y catalanista, reivindica el papel de su formación alertando de que “Catalunya es un país enfermo cuando nadie se identifica como de centro derecha”. “Esto es una anomalía”, ha concluido.