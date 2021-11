Carles Tusquets, presidente del banco Mediolanum

Carles Tusquets apuesta por incrementar de manera significativa la aportación de los socios y abonados del Barça para poder ser competitivos y que los socios sigan mandando

El financiero y presidente del banco Mediolanum en España Carles Tusquets considera que instituciones sociales como Foment del Treball, Pimec, Cercle de Economia o la Cambra de Comerc “no deben utilizarse políticamente y por lo tanto es muy importante que no lleven banderas”. En unas declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya y Andorra, Tusquets ha explicado que “es muy importante que estas instituciones sean integradoras” y en este sentido ha puesto como modelo el Cercle de Economia, que agrupa gente de todo tipo de sensibilidades políticas y que “cuando hace pública una nota de opinión no está defendiendo un sector en concreto sino el interés general”. En referencia a la Cambra de Comerc de Barcelona, Tusquets ha lamentado que “se haya politizado” y reclama que se abra a todas las empresas “independientemente de las ideologías”.

Preguntado por el presente y el futuro de Barcelona Carles Tusquets ha dicho que no le gusta nada lo que ve, sobre todo cuando políticos de esta ciudad hablan de decrecimiento. “Eso significa más pobreza para el ciudadano barcelonés”, señala. “Otra cosa es adaptarse a los nuevos tiempos, transformarse para mejorar el estatus social y económico de los ciudadanos, pero el decrecimiento es ir hacia atrás” y, en este sentido, espera “un cambio en las próximas elecciones municipales de 2023”.

Sobre la situación del sector financiero y bancario en España, Carles Tusquets ha explicado que “la banca ha perdido los tres monopolios que tenía: los medios de pago, la financiación y la gestión de los ahorros” y que ahora está sufriendo "una catarsis". "La banca ha hecho lo mismo durante 500 años", explica, pero el cambio actual provoca que ya no necesite oficinas. Para Tusquets, el sector tiene que conjugar lo que ha definido como 'hight tech' y 'hight touch', es decir, un servicio barato, ágil y rápido en el teléfono móvil, porque lo que sí reclaman los usuarios es a alguien de confianza que responda a sus dudas de inversión, ahorro o financieras, como si fuera un médico de cabecera.

Carles Tusquets también se ha referido al F.C. Barcelona, donde fue presidente de la Junta Gestora antes de las elecciones que llevaron a Joan Laporta a la presidencia del club. Ha deseado “toda la suerte del mundo a Xavi como entrenador”, ha pedido “unión de todo el barcelonismo” en un momento “muy difícil” como el actual y ha recordado que no es una buena estrategia “ el Junta contra Junta”· Preguntado por la posibilidad que el F.C. Barcelona acabe siendo una SAD, Tusquets ha explicado que mantener la propiedad en forma de club, que es lo deseable, no es fácil. “Esto pasaría por incrementar de manera significativa la aportación de los socios y abonados para poder ser competitivos y que los socios sigan mandando”. El banquero ha explicado que eso sería lo razonable para ser competitivos, pero ha reconocido que si esta propuesta la lleva un candidato a la campaña electoral seguro que no ganaría. Para finalizar, Tusquets ha recordado que “los socios del Barça son los que menos pagan si se compara con los 10 o 15 grandes clubes de Europa”.