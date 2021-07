Coincidiendo con el ochenta y cinco aniversario de la Guerra Civil un grupo llamado ‘Acció per la Independència’ irrumpió en la cripta y quemó algunos de los emblemas que había, básicamente banderas históricas y símbolos del Tercio de Montserrat. ¿Pero qué es este tercio? ¿Por qué tienen una cripta en la Montaña de Montserrat?

Des d'@AccioXIndepe anunciem el sabotatge exitós de la cripta dedicada al Tercio de Requetés ubicada a la muntanya de Montserrat, així com d'altres que anirem desvetllant en els propers dies!



Fem una crida a desobeir i eliminar d'una vegada i per sempre tota simbologia... pic.twitter.com/TLR79OPdpz — Acció Per la Independència (@AccioXIndepe) July 18, 2021





Este tercio de Montserrat, de requetés carlistas, lo formaron un grupo de voluntarios catalanes que lucharon durante la guerra civil en el bando nacional. El grupo se constituyó en 1936 en Zaragoza. La mayoría murió durante la guerra, y 319 de sus miembros están enterrados en la cripta. Fue padre Nonell el encargado de buscar un lugar donde enterrar estos combatientes y consideró que Montserrat era el lugar adecuado teniendo en cuenta que llevaban su nombre. Esto fue en 1959. La cripta, en todo caso, no se encuentra en la basílica. Así lo ha explicado en COPE el historiador César Alcalá, quien también ha dicho que el tercio de Montserrat luchó en la guerra civil para defender sus ideales, “que no eran otros que Dios, Patria y Rey”. Y esto no significaba, dice, que estuvieran ni a favor ni en contra de Franco, pero es una de las “tergiversaciones” que se ha hecho “a lo largo de los años”.

La Asociación Española de Abogados Cristianos ha denunciado ante el juzgado de guardia de Barcelona la quema de paquetes símbolos, mientras que el grupo independentista que ha reivindicado la acción dice que continuarán sus sabotajes. De hecho, han atacado también un monolito situado en Albons, en la comarca del Baix Empordà, otro situado en Canet d'Adri, y el monolito y la cruz situados cerca de Santa María de Colell, en la comarca de la Garrotxa en homenaje “a 48 caídos por Dios y por España”.