Un hombre quema a su pareja y simula que se trata de un suicidio

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 37 años y de nacionalidad española por presuntamente haber rociado a su mujer con gasolina y después prenderle fuego en la Bisbal del Penedès, en el Baix Penedès.

Inicialmente el presunto autor llamó al 112 para informar que su mujer se había intentado suicidar quemándose viva, pero la víctima tuvo tiempo suficiente para explicarles a la patrulla de los Mossos que él fue quien la quemó. La mujer de 50 años fue trasladada en helicóptero al Hospital Vall d'Hebron donde pocas horas después falleció.

La pareja hacía un tiempo que vivían en una casa de la calle del Foix, ubicada en la urbanización Can Gordei. No tenían hijos y no constan antecedentes de violencia entre ellos. Los vecinos de la zona confiesan que no eran unos vecinos demasiado activos y que apenas hacían vida en la localidad o municipio, tal y como ha informado la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré.

La llamada al 112 se produjo sobre las 16:50 horas, cuando los Mossos llegaron la mujer manifestó que había sido el hombre quien le había prendido fuego. La víctima presentaba quemadas muy graves y fue evacuada, por otro lado, el hombre también tuvo que ser atendido en el Hospital del Vendrell por quemadas leves en las extremidades.

Hacía las ocho y cuarto de la tarde, los Mossos d'Esquadra detuvieron al hombre en el hospital bajo los primeros indicios que lo hacían autor de un supuesto delito de homicidio en grado de tentativa. Aunque pasadas las diez de la noche, la tentativa se convirtió en un homicidio consumado cuando la mujer falleció. Es por ese motivo que el caso pasó a estar bajo la División de Investigación Criminal (DIC).

Según fuentes próximas, el presunto autor es un hombre de 37 años y de nacionalidad española que tiene un antecedente por violencia contra su madre. Además, las mismas fuentes constatan que tanto el detenido como la víctima tenían algún tipo de problema mental.

Los agentes consideran este caso como la primera muerte por violenciamachistaen la región policial del Camp de Tarragona este año. A día de hoy se están esperando los resultados de la autopsia para corroborar si la muerte de la mujer ha sido a causa de las quemaduras hechas presuntamente por su pareja.

Detenim un home per matar la seva parella a la Bisbal del Penedès. El presumpte autor dels fets va cremar la víctima, que va morir ahir a l’hospital https://t.co/04E7j32tbVpic.twitter.com/vJgYQQ8K3e — Mossos (@mossos) April 27, 2021