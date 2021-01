TV3 presenta a Kelly, último ganador de 'La Voz', como "Simba"

El programa estrella del sábado en TV3Preguntes Freqüents ha indignado a colectivos sociales al presentar al cantante leridano Kelly con el epígrafe "entre Simba i lo Cartanya". Kelly Isaiah, reciente ganador del espacio televisivo La Voz, actuó con su grupo Koers en el programa y en rótulo de presentación del artista se escribió con esta ofensiva comparación.

El escrito ha indignado a entidades leridanas que exigen una rectificación de la televisión pública catalana. El alcalde de Lleida Miquel Pueyo ha escrito una carta a Núria Llorach presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales donde acusa de racista la presentación del cantante "no me parece que esta denominación pueda ser considerada una broma, sino que se acerca a una actitud racista inaceptable y de muy mal gusto, relacionar el color de la piel del Sr. Isaiah con un personaje de la factoría de Walt Disney". Esta comparación me parece inaceptable", clama el alcalde de Lleida.

La presentación del artista leridano incluía el recuerdo de un espacio Lo Cartanya, que en tono humorístico agudizaba la lingüística catalana propia de los leridanos. En su carta el alcalde de Lleida recrimina "la mención de un antiguo personaje de ficción ("lo cartanya"), que representa la versión más tópica y carrinclona de los leridanos, se erige como una burla que ha ofendido profundamente a mis conciudadanos"

Em sembla inacceptable el tractament inferit per @FAQSTV3 a @kellyLaVoz, al @KoersReggaeBand i als lleidatans. Pel seu color de pell, el Kelly no és cap Simba, i els lleidatans tampoc no som un tòpic com Lo Cartanyà. pic.twitter.com/29K6JO6HTe — Miquel Pueyo (@MiquelPueyo) January 12, 2021

El alcalde de Lleida exige una disculpa de TV3 por el comentario y reclama una mayor conocimiento de los profesionales del perfil y méritos de los artistas invitados al programa.