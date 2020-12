Al ritmo de 'Puta España': así tonifica el abdomen la candidata de Primàries Catalunya a la Generalitat

En un video colgado el pasado 10 de abril, Laura Ormella, que hace una semana salió elegida como cabeza de lista en Primaries Catalunya, se dirigía satíricamente a todos los independentistas. Ormella realiza una especie de tabla de ejercicios en los que enseña como actuar si eres independentista empezando por realizar una peineta al aire siguiendo el ritmo de 'Puta España'.

"Hola amigos, ahora que estamos confinados y no podemos estar en forma yendo a manifestaciones de la ANC, unos sencillos ejercicios para hacer desde casa y así no ponernos como una ballena. Empezaremos con un pequeño calentamiento, cruzamos los brazos y: puta España, puta España, cruzamos los brazos y: puta España", así comienza la grabación, donde Ormella se ejercita, siguiendo las instrucciones de la voz en off.

Seguidamente, esa misma voz recomienda hacer ejercicios de abdominales que sirven para la "adoración al líder". "Oh Oriol, oh Puigdemont", referidos como los lideres del independentismo. Prosigue trabajando la "elasticidad con el ejercicio paliza del mosso d'esquadra" para "aguantar los palos de los mossos de Buch". La grabación también incorpora un ejercicio de brazos que consiste en "coger impulso y lanzar el adoquín a la policía".

"Intensificaremos las piernas y los glúteos con un objeto que nos recuerde a un botifler, lo ponemos en el suelo, nos preparamos y: me cago en el botifler, y me levanto, y me cago en el botifler" repite la voz mientras Ormella aparece haciendo sentadillas.

La grabación también hace referencia a la mesa de diálogo de ERC con el Gobierno español, proponiendo "trabajar la elasticidad". "Mesa de diálogo para trabajar la elasticidad, como ERC: me escondo, como la p**** y me levanto".

Ormella ha sido elegida para liderar la candidatura de Primàries Catalunya a las elecciones al Parlament y se ha mostrado partidaria de "hacer efectivo el mandato del 1-O" y "echar a los 'botiflers'"