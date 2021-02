¿Por qué Vox es la segunda fuerza política en muchos municipios del Valle de Arán?

Vox no gana en ningún municipio, - el PSC se impone en la mayoría a excepción de dos que caen en manos de ERC-, pero queda segundo en la mayoría y se dispara en el Valle de Arán. En Vilamós llega al 25% del voto emitido, en Bossot al 20%, en Naut Aran al 16% y desciende un poco en capital Viella, pero consigue un dato nada desdeñable, un 12,9% del total de los votos.

Los motivos de la emergencia de Vox en el Valle de Arán son varios. El más significativo es que el movimiento independentista de Cataluña no cuaja en el Valle. Los araneses mayoritariamente no quieren saber nada de una Cataluña fuera de España, y ya en los momentos más álgidos del procés se levantaron voces oficiales en contra del desafío catalán y su negativa a ser arrastrados por el procés. Por lo tanto es una zona donde el voto constitucionalista es más elevado, que no en el resto de la provincia de Lleida donde el independentismo es hegemónico. Hay una bolsa de votantes significativos, que ha mutado del PP a Vox, pasando por Ciudadanos.

A Carles de 52 años, el resultado de Vox le ha sorprendido" no me lo esperaba tanto apoyo, porque en la calle no hay ninguna sensación de apoyo a VOX. Es cierto que el Valle es diferente políticamente al resto de Cataluña, aquí la independencia de Cataluña se ve de lejos" sostiene Carles. Este directivo de empresa sostiene que en el Valle de Arán hay una gran presencia de familias que se establecieron llegadas desde toda España, para trabajar en el sector de la hostelería, en el de la construcción y que no tienen como única la identidad catalana, como sucede en otras localidades del Pirineo de Lleida como en el Pallars Sobirá o l'Alt Urgell.

Una sorpresa que si esperaba el historiador Josep Maria y apunta otro motivo" ha recogido el voto de protesta. En el Valle hay mucha hostelería que lo está pasando muy mal. No han recibido las ayudas que esperaban, o que creían justas y había mucho enfado que ha recogido VOX en las urnas", explica el historiador.

Lo cierto que el Valle de Arán es como una isla dentro de Cataluña. En el mapa electoral de ayer en Cataluña, el rojo del PSC ilustra el cinturón metropolitano de Barcelona y a 250 kilómetros de distancia el Valle de Arán. Mientras el verde de Vox irrumpe con mucha fuerza en el Valle, limítrofe con Francia y que se aprovecha del hundimiento de Ciudadanos y del PP.