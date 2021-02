El pleno de Barcelona tumba el plan de actuación del Gobierno de BComú y PSC

El pleno de Barcelona ha tumbado el Programa de Actuación Municipal (PAM) 2020-2023 con los votos en contra de todos los grupos de la oposición. Así pues, la ruta del mandato del Gobierno de BComú y PSC ha sido rechazada.

Aún así, Jordi Martí, concejal de Presidencia, ha asegurado que el Gobierno municipal usará el documento como hoja de ruta durante este mandato de todas formas. La teniente de alcalde, Laia Bonet (PSC) asegura que el PAM es “ambicioso” y que se ha trabajado a nivel técnico para poder hacer frente a la recuperación de la ciudad tras la pandemia e intenta cuidar el tejido económico y social de la ciudad. Y Jordi Martí también ha lamentado que el PAM sea “cojo” por la amenaza de la pandemia y sus efectos y demuestra la incapacidad del Gobierno municipal de mantener su palabra y los compromisos.

Después de haber negociado los dos últimos presupuestos con ERC, BComú ha afeado al partido independentista que no los hayan apoyado. En el otro lado, Jordi Coronas de ERC critica que BComú y PSC hayan enfocado el PAM como un trámite administrativo, genérico e incorrecto: “No firmaremos un cheque en blanco de aquí a finales de mandato”. Paco Sierra de Cs también critica el documento y no entiende porqué no han sido capaces de llegar a un acuerdo con ERC: “Este PAM evidencia que sus presupuestos eran pésimos porque hasta ERC, que les apoyó, ahora les vota en contra”.

Josep Bou (PP) explica que su voto en contra se ha dado por la incompatibilidad del PAM con la visión de la ciudad y Eva Parera (BCN Canvi) califica el documento de “deficitario” y lamenta que el Gobierno municipal no haya aceptado un mayor número de enmiendas presentadas por su grupo.