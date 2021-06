Muere un niño de 12 años ahogado en el pantano de Llosa del Cavall (Lleida)

Un niño de 12 años ha muerto ahogado este jueves en el pantano de la Llosa del Cavall de Lleida, mientras estaba con un grupo de su escuela. Según han explicado fuentes policiales, han recibido el aviso a las 14.45 horas de un niño que se estaba ahogando. Los Bomberos han intentado reanimarlo sin conseguirlo y los Mossos d'Esquadra han abierto un atestado. Parece que el menor participaba en una actividad de kayak con un grupo escolar, y que el suceso ha tenido lugar después.

La víctima se estaba bañando en una pequeña playa de la orilla del pantano y sus compañeros no sabían donde estaba. Hacia las tres y media de la tarde, 14 dotaciones de los Bomberos, contando un helicóptero, una barca y submarinistas del GRAE se han dirigido al lugar. Los submarinistas no han llegado a actuar actuado pues cuando han llegado el menor ya había sido rescatado del agua, aún vivo. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) lo ha atendido pero finalmente no se le ha podido salvar la vida.