Los restauradores de Barcelona se oponen al plan Colau para ampliar terrazas

El presidente de el Gremio de Restauración de Barcelona, Roger Pallarols, ha dicho que algunos criterios que figuran en el decreto de Alcaldía para la ampliación de terrazas "son poco realistas y dificultarán su ampliación efectiva". Pallarols ha asegurado que el Gremio de Restauración, Fundació Barcelona Comerç y Barcelona Oberta han dado por concluida la negociación con el Gobierno municipal después de que no se hayan aceptado sus principales enmiendas.

"El texto, por tanto, no cuenta con nuestro aval", y ha recordado que el principio de acuerdo fue muy bien recibido entre el sector y los grupos de la oposición, y ha lamentado que el documento no cuente con el apoyo de todos. Pallarols ha sentenciado que la intención del Gobierno municipal es ganar espacio para las terrazas en la calzada (carriles de circulación y aparcamiento), pero ha advertido que su habilitación no será inmediata y que "se pueden tardar semanas".

"En muchos casos la única forma de ampliar será en acera y confiamos que se pueda dar una respuesta positiva, ajustada a las particularidades de cada caso", y ha advertido de que habrá miles de peticiones por tramitar. En este sentido, teme que la tramitación de licencias y autorizaciones y la habilitación de estos espacios en la calzada ralenticen la medida y su objetivo, que es favorecer la reactivación económica de la restauración y el comercio de la ciudad. El presidente de el Gremio de Restauración de Barcelona ha agradecido la "implicación y el apoyo" de los grupos municipales de la oposición, aunque ha dicho que no descarta alcanzar un mayor consenso con el Gobierno durante el período de tramitación de licencias.