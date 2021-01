Los mossos alertan de estafadores que exigen dinero para vacunar contra la covid-19 +

Los Mossos d'Esquadra han alertado este jueves que han recibido un centenar de avisos de estafadores que telefonean a residencias reclamando un ingreso económico urgente a cambio de las vacunas contra el coronavirus. Los estafadores se hacen pasar por el Departamento de Salud o un centro de vacunación y acostumbran a telefonear cuando saben que el responsable del centro no está para presionar la persona que coge el teléfono advirtiéndolo de las consecuencias de no vacunarse. El cuerpo solo conoce que la estafa se haya perpetrado en una residencia de Esplugues de Llobregat, que ha pagado 400 euros a los estafadores en concepto de una paga y señal de un importe total de unos 3.000 euros. Hay estafas similares en casas particulares de gente mayor.

En cuanto a las residencias, los estafadores "provocan una cierta desazón a los trabajadores" que cogen el teléfono porque los insisten que si no actúan rápido las vacunas no llegarán al centro ni en la totalidad de los residentes. Por eso el subinspector Sergi Martínez, subjefe del área técnica de proximidad y seguridad ciudadana, aconseja "no hacer caso" de llamadas sospechosas, pararse, pensar y localizar el responsable del centro antes de tomar ninguna decisión.

Los Mossos han recibido un centenar de avisos de este intento de estafas a las residencias, pero prevén que pueda ir además. Martínez reclama que aunque no se llegue a hacer ningún pago al estafador se informe de las llamadas que se puedan recibir en este sentido porque los investigadores puedan desarticular los grupos o personas que hacen este tipo de fraude.

Solo se conoce un caso en que la estafa se ha perpetrado. Una residencia de Esplugues de Llobregat ha abonado 400 euros a unos estafadores como adelanto de unos 3.000 euros en concepto de recibir las vacunas bajo la amenaza que si no hacían el pago serían sancionados.

Martínez ha recordado que la vacuna es gratuita y ha pedido alertar las personas grandes porque eviten esta estafa. El comisario Joan Carles Molinero y el consejero de Interior Miquel Sàmper, se han expresado en el mismo sentido a la rueda de prensa conjunta con el Departamento de Salud.

En los domicilios particulares los estafadores dicen que se desplazarán en casa de las personas para suministrar las vacunas. "Aprovechan que estas personas son vulnerables, viven solas, y el que vuelan es acceder en su domicilio para cobrar por la vacuna o cometer un robo", ha indicado Martínez. Los precios que piden cobrar siempre son inferiores a los 400 euros.