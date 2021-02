La Junta Electoral abre expediente a la ANC por mantener el corte de la Meridiana

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha abierto un expediente sancionador a la ANC por haber mantenido durante la campaña electoral el corte diario que activistas independentistas hacen en la avenida Meridiana de Barcelona y que la Junta Electoral prohibió ante un recurso presentado por Cs.

La entidad independentista ha explicado que han recurrido este expediente porque asegura que los acuerdos de la Junta Electoral que prohibían el corte de la Meridiana "no han sido nunca notificados" a la ANC.

"Por tanto, en ningún caso se puede incumplir una prohibición que no ha sido notificada y de la cual se desconoce el contenido", y ha defendido que la Junta Electoral no debería haberse pronunciado nunca sobre el corte de la Meridiana porque considera que no es un acto electoral.