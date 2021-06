Junqueras acusa al PSOE en un libro de ser "el instrumento más útil del 'deep state"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha acusado al PSOE de ser el "instrumento más útil del 'deep state", como define a los aparatos del Estado, y de huir del diálogo si no se les fuerza ni les queda otra opción.

"Es evidente que solo se resignarán a dialogar si no les queda ninguna otra opción. Como todos sabemos, ellos huyen del diálogo como un vago huye del trabajo", afirma en el libro 'Contra l'adversitat' ('Contra la adversidad', Ara Llibres), que saldrá a la venta este lunes.

El libro se divide en tres partes: la primera recopila anécdotas que ha vivido en la cárcel, la segunda explica memorias de su infancia, y la tercera aborda cuestiones políticas, desde el diálogo con el Estado y las protestas contra la sentencia del 1-O, hasta asuntos económicos y sociales, como el cambio climático.

Lo hace a través de escritos cortos, de los cuales una parte son cartas a sus hijos Lluc y Joana, y destaca la apelación que hace a la juventud de Catalunya a movilizarse e implicarse políticamente: "Pese a todas las dificultades y todas las formas de represión, nosotros estamos preparados para comenzar el próximo gran capítulo de nuestra historia con un grito que resuene en todas parts: 'Nosotros sí que podemos", dice emulando el 'Yes we can' de Barack Obama.

"LAS MENTIRAS DEL PSOE"

En uno de los apartados del libro, escrito una semana después de la sentencia del 1-O que lo condenó a 13 años de cárcel, aprovecha el momento para pedir hacer "todo lo posible para alcanzar los resultados necesarios para obligar al PSOE a sentarse a dialogar".

Advierte de que los aparatos del Estado pretenden dividir y desmoralizar al independentismo, y considera que el instrumento más útil para este 'deep state' es el PSOE, "porque tiene unas formas más amables que el PP y puede aparentar una cierta voluntad de diálogo, que momentáneamente tranquiliza a la opinión pública internacional".

"Es también por esta razón que tenemos que insistir siempre en el diálogo, justamente porque nuestra insistencia a la hora de dialogar desenmascara su hipocresía", subraya.

Junqueras argumenta que ERC no defiende el diálogo porque sean ingenuos, sino porque es su deber ante la sociedad y sobre todo ante la comunidad internacional: "Es indispensable para que la opinión pública internacional entienda la razón que nos asiste ante las mentiras del PSOE".

PROTESTAS CONTRA LA SENTENCIA

El republicano vaticina que esta "batalla democrática será larga", pero añade que siempre ha sido consciente de que el camino también pasa por la cárcel y por eso asume su encarcelamiento, y ha advertido de que no se puede detener el voto de millones de personas.

También dedica varios escritos a los jóvenes catalanes, sobre todo a los que protestaron en octubre de 2019 contra la sentencia del 1-O en unas movilizaciones protagonizados por disturbios durante varios días.

Según él, muchos de estos jóvenes se movilizaban contra la sentencia y contra "la represión policial que, en ocasiones, es brutal y vergonzosa", pero también por sus derechos económicos, sociales y políticos para hacer una sociedad más justa.

También avisa a estos jóvenes de que les intentan criminalizar por sus protestas, pero les anima a seguir: "Gracias por defender el derecho de protestar y de manifestaros en el espacio público por los derechos y las libertades. Nosotros rechazamos la violencia tanto como defendemos la resistencia pacífica y la autoprotección de los jóvenes que os manifestáis".