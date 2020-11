“Idiotas”, “Exterminadores de lenguas”: los insultos a Marc Márquez y Joan Mir por utilizar el español

No ha gustado nada entre el independentismo que Marc Márquez felicitara en castellano a Joan Mir tras haber ganado el mundial de MotoGP. En su cuenta de Twitter, Márquez usaba el español y el inglés y decía: “felicidades, Joan Mir; congrats, MotoGP”. Y en su respuesta de agradecimiento, Mir también usaba el castellano y le decía: “Gracias Marc! ¡Espero que estés totalmente recuperado lo antes posible”! Y las respuestas no se hicieron esperar.

Algunos usuarios preguntaron a Márquez por qué hablaba en castellano a Mir, si éste era mallorquín. Otros le aconsejaron que se busque un CM “que sepa escribir en catalán o te recoges el orgullo que se te ha caído al suelo, el mismo lugar en el que estás dejando tu lengua materna”. También hay quien atribuye a que tuitee en castellano a que “depende de la financiación de empresas españolas”. Y otros usuarios, dirigiéndose a los dos, les decía: “no apreciáis vuestra lengua ni vuestra cultura. Sois productos del márketing que os vendéis al mercado que os da más dinero. Felicidades a los dos. Os haréis muy ricos”.

No estimeu la vostra llengua ni la vostra cultura. Sou productes de marketing que us veneu al mercat que us doni més diners. Felicitats a tots dos. Us fareu molt rics.