La Guardia Civil alerta sobre la estafa de la llamada perrdida

@guardiacivil ha alertado sobre la estafa de la llamada perdida.Los estafadores llaman a un número de teléfono y cuelgan rapidamente.Cuando la posible víctima descubre que tiene una llamada perdida ,devuelve la llamada sin saber que los estafadores están pendientes para robarle. El usuario que devuleve la llamada se le cobra una tarifa especial ,parte de la cual se quedan los delincuentes telefónicos. La tarifa especial proviene de una llamada hecha desde un pais lejano. @guardiacivil recuerda que no deben devolverse llamadas con prefijos 225,233,234 o 355.Estos dígitos son el gran indicador de la estafa de la llamada perdida procedente de paises extranjeros. Paises como Costa de Marfil,Ghana,Nigéria y Albania. Hoy en Herrera a Cope Catalunya i Andorra ,el comandante de la Guardia Civil Alberto Redondo ,del grupo de delitos tecnológicos y unidad técnica de la policia judicial .