El Gobierno vacunará a guardias civiles y policías si la Generalitat desobedece al TSJC

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este martes que el Ejecutivo está preparado para vacunar a los policías y guardias civiles destinados en Cataluña y ha prometido que lo hará si la Generalitat incumple el mandato judicial de llevar a cabo esa tarea en diez días.



Marlaska se ha pronunciado en estos términos en el Senado en respuesta al senador del PP Francisco Cañizares, horas después de que se conociera el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el que se urge al Govern a garantizar "de inmediato y sin dilaciones" la vacunación a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña con la misma proporción que los Mossos d'Esquadra.



El Gobierno anunció la pasada semana que se encargaría de la inmunización de esos agentes ante la inacción de la Generalitat, y el ministro ha recalcado que está todo preparado para hacerlo si la Generalitat no cumple, porque es su "obligación" garantizar que sean vacunados.



El senador del PP le ha acusado de desatender las necesidades de los policías y guardias destinados en Cataluña y de no protegerlos ante la discriminación a las que los someten sus "socios".



En la siguiente pregunta en la sesión de control, la senadora de ERC ha preguntado a Marlaska si el Gobierno piensa trasladar la Jefatura Superior de Policía de Barcelona y convertir el edificio en un centro memorial y documental de la represión franquista en Cataluña.



El ministro ha dejado claro que ese traslado no está entre los planes del Ejecutivo.