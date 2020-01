Evita la cárcel el profesor que abusó de tres menores en la Ametlla del Vallès por el que pedían 13 años

El profesor del instituto Eugeni Xammar de la Atmella del Vallès que entre los años 2015 y 2016 abusó de tres chicos de entre 14 y 16 años no irá a prisión. La fiscalía, al principio, pedía 13 años de prisión pero durante la vista celebrada en la Audiencia provincial la pena ha quedado en una multa de 10.000 euros y la asistencia a un ciclo formativo sobre conducta sexual. Tampoco podrá acercarse a menos de 1.000 metros de las víctimas y durante cuatro años no podrá hacer actividades que impliquen el contacto con menores. Carles Santandreu Ojeda ha reconocido los hechos, que consistían en tocar a los alumnos de manera continuada en los pasillos y a solas. Las víctimas no se han presentado al juicio.

La fiscalía después de pactar con la defensa ha pedido cambiar las penas de prisión pedidas por las tres víctimas. La fiscalía ha aceptado la petición de la defensa de suspender la ejecución de la condena durante cuatro años a cambio del pago de la multa y el ciclo formativo.

En marzo de 2016 el titular del juzgado de instrucción número 4 de Granollers dejó en libertad provisional al profesor. La detención se produjo después de la denuncia de los tocamientos. El mismo 2016 el Departamento de Enseñamiento suspendió cautelarmente al docente.