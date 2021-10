Ciudades sin baños públicos; un problema que ni está ni se le espera en las agendas de los Ayuntamientos

No es un tema menor; es una necesidad humana que nos afecta a todos. Quién no ha tenido una urgencia para ir al lavabo en medio de la calle, y se ha visto obligado a entrar en un bar, previa consumición, para poder ir al servicio. La pandemia con el cierre de los bares, agravó el problema, con especial incidencia para los 35.000 diagnosticados de crohn y colitis ulcerosa, (que sufren brotes que le obliga ir al lavabo de una forma urgente, y sin espera) y desveló lo que es una realidad; las ciudades grandes, medianas y pequeñas no ofrecen servicios públicos para sus ciudadanos.

El pasado mes de febrero, un grupo de 3 vecinos de Barcelona, hizo un censo de los lavabos que había en la ciudad. Con todo cerrado, solo hay 155 instalaciones de este tipo, la mayoría concentrados en el centro. La gestión de los mismos no está exenta de polémica en Ciutat Vella y está en los juzgados porque un recurso de la empresa que perdió para colocar sanitarios durante la pandemia, suspendió el contrato vigente. La disputa judicial provocó que 11 lavabos públicos fueran eliminados, y sustituidos por cabinas de plástico con lavabos químicos.

Esta falta generalizada de instalaciones, obliga a los ciudadanos a pedir entrar en bares o locales privados, lo que en ocasiones ha provocado situaciones desagradables. En el mes de abril, el actor Pep Cruz explicó su caso particular (luego el local le pidió disculpas) que abrió un debate social por la falta de lavabos en la ciudad. Su denuncia fue secundada por miles de usuarios por las redes e informativos de televisión se hicieron eco. Una situación del mes de abril, pero que puede suceder hoy mismo en cualquier ciudad de Cataluña;

La administración no cubre esta necesidad y son los establecimientos privados, que tienen que decidir si ofrecen sus servicios, destinados a clientes o al personal del trabajo. Desde Arrels se ha insistido en "que tiene que haber lavabos distribuidos por toda la ciudad. Y no dejar la decisión de permitir entrar o no al servicio a establecimientos privados". Informes de la Sindicatura de Greuxes de Barcelona alertan de esta carencia de servicio para los ciudadanos. El problema no es solo de Barcelona, porque en el resto de ciudades la situación es similar. Los lavabos públicos desaparecieron de las calles y no han vuelto. En algunos municipios se intenta reaccionar, como es la ciudad de Tarragona, donde su Ayuntamiento ha anunciado esta semana la instalación de 7 lavabos públicos en la ciudad, destinados sobre todo a la gente mayor, porque ahora no hay ninguno.

Campaña "No puc esperar" para los 35.000 diagnosticados de Crohn y colitis ulcerosa

La falta de lavabos se agrava para las personas que sufren dicha enfermedad que provoca brotes de diarrea y la necesidad urgente de servicios. Los afectados han impulsado la campaña "No puc esperar", una tarjeta sanitaria oficial que permite a los afectados entrar en hospitales, edificios municipales y bares adheridos a la campaña, sin dar explicaciones para acceder a los baños del local.

El presidente de la Asociación de enfermos de Crohn de Cataluña, Ricard Pons señala "para nosotros es fundamental unos baños públicos que ahora no existen. Hemos mejorado con esta campaña, porque antes había gente enferma que no salía de casa por temor a un brote, o universitarios que pedían salir de un examen por urgencia y no les dejaban, ahora con la tarjeta sí pueden ir al lavabo".

Pons considera que el debate de la necesidad de los lavabos públicos tiene que llegar a la agenda de los Ayuntamientos "no es solo para nosotros, creo que afecta a todos los ciudadanos. Vemos en las películas, como antes había urinarios y ahora han desaparecido, tienen que volver para no depender de bares y locales privados", exclama.