La brutal agresión a un trabajador de seguridad en la estación de Blanes indigna al sector

Los Mossos han detenido dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, por presuntamente agredir a 2 vigilantes de seguridad de la estación de tren en Blanes.

Los hechos sucedieron en la mañana de ayer domingo, cuando una turba de un centenar de jóvenes, que volvían de fiesta en la zona de ocio nocturno de Blanes, rechazaron violentamente las instrucciones de los miembros de seguridad, que informaban a los jóvenes que no podían coger el tren, porque las intensas lluvias y el fuerte oleaje en el Maresme habían provocado destrozos en la vía, y la alternativa para el viaje era el autobús.

Los jóvenes empezaron una protesta, se saltaron las barreras de acceso y alguno incluso se subió a los trenes estacionados. La tensión fue en un aumento, y un vigilante recibió un puñetazo, mientras su compañero era rodeado en el vestíbulo de la estación, sufriendo una lluvia de golpes e insultos

El portavoz de Adn Sindical de Seguridad y Servicios de Cataluña, Sergio Sánchez lamenta en la Cadena Cope "el compañero tiene 3 puntos de sutura en la cabeza y mucha frustración. No es la primera ni será la última, si no tenemos medidas, estamos desprotegidos".

El sector reclama medidas que no son económicas, son operativas y de colaboración "una mayor colaboración con policías locales y Mossos, realizar operaciones conjuntas y que en los centros de control de Renfe y Metro estén presentes agentes de Mossos, porque estariamos bajo su tutela y nos ofrece protección jurídica" enumera Sánchez.

El sindicato exige una reunión con los responsables de transporte público para plantear sus demandas de mejora, y rechaza de plano el informe de la Asociación Iridia que denunciaba "violencia institucional con descontrol en la seguridad privada". El sector reprocha que el informe incida en seis casos, que no están denunciados, de un total de 15.000 vigilantes de seguridad´en Cataluña. "Hemos pedido una reunión con ellos para tratar este tema, pero no quieren. He leído el informe, son casos ni denunciados y siempre queremos escuchar a todas las partes, pero ni nos han respondido" apunta Sergio Sánchez.

