"Barcelona por la selección" desafía a Colau e impulsa una pantalla gigante para el España-Alemania

Los activistas de la plataforma "Barcelona por la selección" colocarán una pantalla de veinte metros cuadrados para ver el partido de fase de grupos del Mundial de fútbol, correspondiente a la jornada 2 entre la selección española y la alemana. Será a 20 metros de la discoteca Astoria, el próximo domingo 27 de noviembre a las 20:00, aunque las actividades empezarán a las 18:30. La iniciativa se ha tomado ante la negativa de Ada Colau a colocar pantallas en espacio público durante la Copa del Mundo, que se está disputando en Catar.



En declaraciones a Cope, Miguel Hernández, uno de los portavoces de la plataforma ha criticado duramente a la alcaldesa: "Pone como excusa la vulneración de los derechos humanos en Catar, pero lo cierto es que teme ver las calles de Barcelona llenas de banderas de España y se agarra a cualquier cosa para evitarlo".



Lo cierto es que durante el mandato de Ada Colau, no se han colocado pantallas en ninguna competición oficial de la selección. En la Eurocopa de 2016, por la polémica de la emisión por canales públicos de televisión y en el Mundial de Rusia de 2018, argumentó que los partidos eran muy tarde y podía molestar a los vecinos. El último precedente es la Eurocopa de 2020, retrasada a 2021, en este caso la normativa covid exime a la alcaldesa de responsabilidad directa, pues no se podían promover aglomeraciones.



De momento, en Barcelona, el debut del combinado de Luis Enrique contra Costa Rica no se podrá ver en un espacio público.