El Ayuntamiento de Barcelona bonificará parte de la tasa de basuras a los particulares que hagan bien el puerta a puerta. La moción presentada por Junts per Catalunya ha sido transaccionada por ERC, y finalmente se ha aprobado con los votos a favor de estos dos grupos, de Ciudadanos y de Barcelona por el Cambio. El PP se ha abstenido, así como los dos partidos de gobierno, PSC y Barcelona en Común, que de todos modos se han comprometido a impulsar las bonificaciones sin comprometer ningún porcentaje. La propuesta aprobada establece que pueda ser de hasta el 50%. "Hay que mejorar una tasa mal diseñada, que no genera incentivos, y compensar los vecinos que hacen un trabajo que a otros barrios no se está exigiendo", indicó la portavoz de JxCat, Elsa Artadi.

El consistorio barcelonés inició el puerta a puerta en 2018 en Sarrià y este año se aplicará en Sant Andreu de Palomar, Sant Antoni y Horta. Igualmente, y desde el 2020, el gobierno de Ada Colau y Jaume Collboni han instituido una nueva tasa municipal de recogida de residuos, que se paga a través del recibo del agua.

Así, la tarifa básica que se paga en concepto de recogida de basuras, subraya JxCat, depende del consumo del agua y "no se cumple el criterio de que quien más contamina más paga, ni que más recicla menos paga".

"Hay que mejorar la separación de residuos, pero la solución no pasa por una tasa que no sirve para alcanzar los objetivos que nos marca la UE en tanto que no genera incentivos. Recauda dinero, pero no hay nada para incentivar a los ciudadanos", ha denunciado Artadi.