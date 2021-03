Alcaldes de Lleida y entidades agrarias indignadas con Argimon por la vivienda digna de los temporeros

El mes de julio del 2020 nunca se olvidará en Lleida, y el temor es que vuelva a pasar. La Generalitat confinó 8 localidades de la comarca del Segriá, incluida la capital Lleida, a causa del coronavirus descontrolado en la zona. Mientras en el resto de Cataluña el inicio del verano significó una pequeña tregua en el año pandémico, Lleida sufría su particular ola, con miles de infectados, en julio Salut notificó 6.000 contagios y con colapso hospitalario, -el Arnau derivó enfermos a otros hospitales de Cataluña-, y que representó una crisis sanitaria y económica muy dura.

El diagnóstico del porqué fue unánime, las necesidades agrarias de la zona obligan a contratar a más de 20.000 personas procedentes de múltiples zonas. Y en plena epidemia, no se supo proteger a estos trabajadores y la transmisión del virus por la zona fue rápida y constante.

En los próximos meses se repitirá la misma situación, con la llegada de miles de personas y los alcaldes afectados y el sector exige la vacunación contra el coronavirus a los temporeros, y que sean considerados como esenciales, para evitar los contagios y la situación sufrida en el año pasado.

En su comparecencia semanal, el Secretario de Salut Pública el doctor Josep Maria Argimon fue preguntado por si había un plan para temporeros para protegerlos mejor ante el coronavirus y su respuesta buscó otras causas, más sociales" No es solo vacunar. Empezamos por una cosa muy básica, que los temporeros tengan una vivienda digna, porque cada año y esto no es nuevo del año pasado, cada año vemos las mismas imágenes, por tanto no vayamos a buscar vacuna, quizá que vayamos a buscar un básico para las personas como es una vivienda digna" subrayó Argimon.

Estas palabras del alto cargo de salut, han indignado a los alcaldes de las zonas frutícolas y al sector agrario, Se sienten estigmatizados y acusados ante esta grave situación. El presidente de Asaja Lleida Pere Roqué replica" hay incoherencia e incomprensión en sus palabras. Con un tono que no responde a la realidad, tiene un desconocimiento de la realidad de la campaña de la fruta dulce de Lleida". En la misma línea responden alcaldes de la zona, a pesar de ser de los partidos independentistas que forman el actual Govern, y que negocian su continuidad en la legislatura que arrancará este viernes.

El sector defiende que ayuntamientos pequeños y agricultores son los únicos que ofrecen cobertura a sus trabajadores. Que la mayoría repite cada verano en las mismas explotaciones, y que son las personas sin trabajo y que llegan a por conductos no reglamentarios, los que no tienen casa. Y se quejan de que la Generalitat no ofrece soluciones a un problema repetido y que cada verano es la misma historia, agravado desde el anterior por el coronavirus.