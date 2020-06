La AEB denuncia que en una escuela de Castelldefels usan la “estelada” para enseñar a leer a niños de 4 años

La Asociación para una Escuela Bilingüe (AEB) ha vuelto a denunciar un caso de adoctrinamiento en una escuela catalana. En este caso se trata de Colegio San Ferran de Castelldefels. En un ejercicio para enseñar a leer, se pasó una ficha, un “dictado mudo”, en el que aparecía una mochila, un cocodrilo y una bandera. Y para ilustrar la bandera, y aprender la letra B escogieron una “estelada”, símbolo de los independentistas.

Algunos padres de este centro han respondido al tuit de la AEB, diciendo que en este centro no se adoctrina, aunque una madre reconoce que se les mandó esta ficha, si bien precisa que “La tarea que se mandó fue hacer las fichas 1-16, NO la ficha 35 que se denuncia”.

La tarea que se mandó fue hacer las fichas 1-16, NO la ficha 35 que se denuncia. Sí se mandó PDF completo de las soluciones para aquellos padres que no hablan catalán, que supieran qué palabras escribir (es en este pdf donde aparece esta ficha, que repito, NO tenían que hacer).