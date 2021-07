Ada Colau suspende en valoración entre los barceloneses con un 4,7

ERC ganaría las elecciones municipales en intención de voto con un 13,8%, según el último Barómetro Semestral de Barcelona. Hace seis meses obtuvo un 12%. Barcelona en común sería la segunda fuerza con el 12,3% de los votos, por el 12,2% de la encuesta del diciembre pasado. En tercer lugar se situaría el PSC con un 9,6% de los sufragios (8,3% hace seis meses) y en cuarto Junts, que pasa del 3,5% obtenido en el último barómetro a un 7,2%. En cuanto a los líderes, el mejor valorado es el republicano Ernest Maragall (5,5). La alcaldesa Ada Colau mejora cuatro décimas respeto diciembre y obtiene un 4,7, empatando con su socio de gobierno, Jaume Collboni (que se mantiene con la misma nota) y con Elsa Artadi.

Un 21,4% no sabe qué partido votaría si ahora se celebraran unos comicios municipales, mientras que después de Junts, la fuerza más votada sería la CUP con un 4,2%. Según la intención de voto, el PP obtendría un 2,5%, Cs caería hasta el 1,1%, el mismo porcentaje que Vox, que subiría ligeramente. En el caso de Barcelona por el Cambio es un 0,1%.

Gestión y líderes municipales

El 44% de los barceloneses cree que la gestión del Ayuntamiento es muy buena o buena, casi 5 puntos más que en diciembre. Por el contrario, baja el porcentaje de población que cree que la gestión es mala o muy mala y se sitúa en un 39,2%. El 13,7% cree que la gestión es normal.

Del mismo modo que en los anteriores barómetros, la nota que los barceloneses ponen al consistorio es superior al resto de instituciones. Si bien un 39,2% de los encuestados suspende la gestión del ayuntamiento, un 44,4% opina que el trabajo de la Generalitat ha sido malo o muy malo durante los últimos seis meses. En cuanto al gobierno español, el porcentaje se eleva hasta el 56,5%.

En relación con la valoración de los líderes políticos, la encuesta sitúa Ernest Maragall como el único representante que aprueba, con una nota de 5,5. La alcaldesa Ada Colau suspende con un 4,7 y empata con Jaume Collboni (PSC) y Elsa Artadi (Juntos). Por debajo hay el portavoz del PP al ayuntamiento, Josep Bou (3,2) la presidenta del grupo municipal de Ciutadans, María Luz Guilarte (2,8) y Manuel Valls (2,5).

Por otro lado, Colau se mantiene como la política más conocida del Ayuntamiento (un 1,5% de los barceloneses no saben quién es), seguida de Ernest Maragall (un 16,1% no lo conocen) y Manuel Valls (21,1%). Por otro lado, un 32,8% no sabe quién es Jaume Collboni, un porcentaje parecido al de Elsa Artadi (32,1%). La menos conocida es Luz Guilarte, puesto que un 91,4% no saben quién es, después del popular Josep Bou (47,2%).