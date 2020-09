El virus del Nil ja ha arribat a Catalunya

El Departament d'Agricultura ha confirmat un cas de virus del Nil occidental a Catalunya. Es tracta d'un poltre i creuen que s'hauria infectat a la zona del Montsià, perquè l'animal no s'havia mogut últimament, segons ha explicat la investigadora Núria Busquets a Migdia Cope Catalunya i Andorra: "El fet de detectar anticossos indica que la circulació del virus és relativament recent, és a dir, que va tenir lloc el darrer mes o màxim dos mesos."

La vigilància en cavalls i ocells és molt important per detectar el virus precoçment i determinar les àrees de risc. Ara s'han extremat les mesures de vigilància a la zona i s'ha ampliat el mostreig en hípiques i granges d'aviram per determinar el radi de circulació del virus a l'Ebre.El virus del Nil occidental no es transmet de persona a persona, sinó per les picades dels mosquits, que han picat abans un animal infectat. El mosquit comú n'acostuma a ser, doncs, el transmissor, i les altes temperatures i la humitat n'afavoreixen la proliferació.

El virus pot causar la meningoencefalitis, una malaltia que afecta el sistema nerviós central. Els símptomes en aquests casos més greus són fort mal de cap, febre alta, rigidesa al clatell, vòmits i símptomes neurològics, com confusió, desorientació, i en casos més extrems, convulsions, pèrdua de força i fins i tot el coma.

En les últimes setmanes s'ha intensificat la vigilància a Catalunya arran dels casos d'Andalusia, on ha aparegut un brot amb quadres neurològics greus i tres morts.Les primeres persones amb símptomes del virus del Nil, com meningitis, van arribar als centres sanitaris el 5 d'agost, i el 12 d'aquest mes la Conselleria de Salut ja el va considerar com un brot.