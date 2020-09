Una startup catalana detecta lesions sospitoses de melanoma en cinc minuts

La startup catalana Dermavision Solutions, amb seu a Roses (Girona), ha creat un dispositiu intel·ligent que pot detectar lesions a la pell sospitoses de ser un melanoma en cinc minuts. Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra, hem parlat amb el CEO d'aquesta empresa Narcís Ricart.

El dispositiu té la forma d'una cabina de la mida d'una persona: fotografia el cos de l'pacient i identifica les lesions que poden ser cancerígenes mitjançant algoritmes d'intel·ligència artificial, i sense intervenció humana.

Aquest mètode no invasiu processa les imatges per poder alertar de canvis en la grandària, el color o la forma d'una piga que puguin implicar que es tracta d'una lesió maligna, el que el converteix en un projecte "pioner".

A més, amb les dades recollides s'elabora automàticament un informe i l'envia a l'dermatòleg perquè pugui realitzar un diagnòstic més ràpid.

EL PROTOTIP

Dermavisión disposa actualment d'un prototip funcional de el dispositiu i té previst començar properament la fase de validació en un hospital.

El seu objectiu és integrar-lo en hospitals i centres mèdics com una eina més de diagnòstic per contribuir a la detecció de càncer de pell, després de rebre l'ajuda Startup Capital de l'agència per a la competitivitat Acció.

En concret, ha rebut 75.000 euros per a finançar les activitats de l'execució de el pla de negoci inicial: cobrir les despeses de personal, contractar serveis a tercers, invertir en material i equipaments, llogar espais o elaborar estratègies de comercialització i comunicació.

"NO SUBSTITUIR EL dermatòleg"

El CEO d'Dermavision, Narcís Ricart, ha explicat que aquest dispositiu no vol substituir el dermatòleg, sinó "posar al seu abast la intel·ligència artificial per ajudar-vos a diagnosticar més ràpidament sense haver de recopilar dades manualment".

"El melanoma és un dels pocs càncers que es poden veure directament, a simple vista, però el problema és que per a poder-lo detectar cal una revisió periòdica de totes les lesions de el cos per identificar qualsevol evolució sospitosa", explica el CEO.