Torna el cafè de veritat

Las cápsulas de café no se reciclan. No se pueden tirar al contenedor amarillo porque no se consideran envase, ya que están fabricadas con una mezcla de y aluminio. De modo que se tiran al contenedor orgánico. Tardan entre 100 y 500 años en biodegradarse. La cantidad de cápsulas que se tiran es enorme: 7.000 millones al año o, lo que es lo mismo, 13.500 al minuto. No solo se acumulan en los vertederos de basura. El viento y la lluvia las arrastra, convirtiéndolas en grandes contaminantes medioambientales. Ante esta situación, hoy en Migdia Cope Catalunya i Andorra, hemos hablado con la empresa INCAPTO COFFEE. Una empresa de nueva creación que lanza al mercado un innovador sistema integral de café que planta cara a los sistemas de cápsulas y desafía el status quo del sector.

Una de las fundadoras y catadora profesional de Incapto, Beatriz Mesas, ha destacado la triple motivación: eliminar las cápsulas como residuos; recuperar el auténtico sabor del café recién molido, y reducir el coste unitario del café, al tiempo que ofrece un sistema práctico y sencillo de utilizar: elaborar una taza de café recién molido en menos de 30 segundos.

La compañía ha sido fundada a principios de este 2020 en Barcelona por tres emprendedores y la propia Beatriz, catadora profesional de café y miembro de segunda generación de una empresa cafetera artesana de Alcover, a Tarragona.

Incapto Coffee se dirige al mercado de particulares y de empresas. La compañía prevé facturar 1,5 millones de euros en España el primer año y saltar en 2021 hacia países como Francia, Portugal o Italia, con el objetivo de llegar a una facturación de 8 millones de euros.

El modelo de negocio de Incapto abarca desde la cafetera superautomática -un modelo propio, de diseño y compacto-, y un sistema de suscripción de café en grano (mensual, personalizable entre 12 variedades disponibles de café de diferentes países y de especialidad.